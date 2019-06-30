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Віктор Павлік розповів історію кохання з 25-річною обраницею: перше відео пари

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Знаменитий український співак Віктор Павлік, який пішов від своєї дружини Лариси до свого концертного директора 25-річної Катерини Репяхової, розповів історію кохання зі своєю новою обраницею.

Так, артист назвав дівчину "четвертою дружиною", незважаючи на те, що пара ще не уклала офіційний шлюб, повідомляє "1+1".

Віктор Павлік розповів історію кохання з 25-річною обраницею: перше відео пари

instagram.com/repyahovakate

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Артист заявив, що своїй попередній дружині залишив все майно.

"Я знаю, що їм нелегко і боляче. Особливо Ларисі. Вона реально залишилася одна. З Павлом, але сама. Я залишив їм квартиру. Залишив абсолютно все", - каже він.

Пара вперше зустрілася на концерті в Трускавці 15 років тому. Артист зазначив, що не запам'ятав її. Пізніше, після того, як дівчина закінчила ВНЗ, вона зустріла Павліка в одному з Миколаївських готелів.

"Це доля! Я в це вірю, що це доля. Тому що вона чекала три години і вже заходила в номер, закривала двері, а я в цей момент виходив на поверх, побачив її здалеку і крикнув: агов! Дівчино!" - згадує співак.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 53-річний Павлик раніше не афішував, що живе з 25-річною дівчиною, сама ж Катерина зізналася: вони живуть у цивільному шлюбі вже півтора року. За її словами, вони не приховували цілеспрямовано своїх відносин, але і не хотіли зайвої публічності. Вона заявила, що Віктор був не готовий відверто говорити з публікою про особисте життя.

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Особа
Віктор Павлик
Місце
Україна
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