Віктор Павлік прокоментував смерть свого сина

Український співак Віктор Павлік прокоментував у соцмережі смерть свого 21-річного сина Павла, який помер у п'ятницю, 7 серпня.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував відео на пісню "Кохаю я Тебе мій Ісус" і побажав сину "спочивати з миром".

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"Спочивай з Богом, синку. Ти тепер мій Ангел. Амінь. Царство небесне", – написав Павлік.

Віктор Павлік з сином Павлом 112 Україна

У коментарях під публікацією користувачі соцмережі написали співаку слова підтримки.

У мережі ажіотаж через смерть сина Віктора Павліка Скриншот коментарів

У мережі ажіотаж через смерть сина Віктора Павліка Скриншот коментарів

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