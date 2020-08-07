Віктор Павлік прокоментував смерть свого сина

Ольга Веркалець Люди 14:47, 7.08.2020 Оновлено: 14:50, 7.08.2020

Український співак Віктор Павлік прокоментував у соцмережі смерть свого 21-річного сина Павла, який помер у п'ятницю, 7 серпня.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував відео на пісню "Кохаю я Тебе мій Ісус" і побажав сину "спочивати з миром".

Читайте також, як українці відреагували на смерть сина Павліка в матеріалі OBOZREVATEL.

"Спочивай з Богом, синку. Ти тепер мій Ангел. Амінь. Царство небесне", – написав Павлік.

Віктор Павлік з сином Павлом
112 Україна

У коментарях під публікацією користувачі соцмережі написали співаку слова підтримки.

У мережі ажіотаж через смерть сина Віктора Павліка
Скриншот коментарів
У мережі ажіотаж через смерть сина Віктора Павліка
Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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