Віктор Павлік переніс власне весілля: стала відома дата

Український співак та Народний артист України Віктор Павлік змінив плани щодо весілля зі своєю обраницею 25-річною Катериною – церемонія не відбудеться на початку червня.

Про це наречена повідомила на своїй сторінці в Instagram, коли відповідала на питання підписників.

“Спочатку весілля було заплановане на 10 червня, зараз перенесли на середину серпня”, –написала Катерина Реп’яхова.

Весільна церемонія відбудеться в місті Дніпро Скріншот телеканалу "Україна"

Наприкінці грудня 2019 року Павлік оприлюднив деякі важливи моменти весільної церемонії. Молодята візьмуть шлюб у Дніпрі. Віктор та Катерина одразу відмовилися від традиційних весільних конкурсів та послуг ведучого. Замість цього Павлік планує дати власний концерт.

Катерина Репяхова повідомила дату весілля з Віктором Павликом instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що український співак наважився на шлюб із Катериною, яка старше нього на 28 років, після чотирьох років спільного життя. До цього 53-річний Віктор Павлік розлучився з дружиною. Пара прожила разом сім років.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вперше про майбутній шлюб Павлік та Реп'яхова заговорили наприкінці грудня 2019 року. Співак навіть зізнався, що вже познайомився із майбутньою тещею, яка старше за нього на 4 роки.