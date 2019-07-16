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Віктор Павлік одружився? Кохана співака спантеличила шанувальників фото

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Кохана співака Віктора Павліка та за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова спантеличила шанувальників натяком на весілля.

Зокрема, в своєму Instagram-сторіс вона опублікувала знімок, на якому позує з обручкою.

"З якого приводу зйомка? Хто вгадає, подарую подарунок", – заінтригувала Репяхова, також показавши, як разом із коханим позує перед камерами.

Катерина Репяхова з обручкою на пальці

Катерина Репяхова з обручкою на пальці

Instagram-сторіс / repyahovakate

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Більш того, Катерина продемонструвала сукню, що нагадує весільну. А буквально за кілька днів до цього, вона зробила недвозначний натяк на те, що готова прожити з артистом до старості. "І в радості, і не в радості. Дорогою будь-якою та до старості", – зазначила вона.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік

Катерина Репяхова і Віктор Павлік

Instagram / repyahovakate

Шанувальники в коментарях побажали їм щастя, зазначивши, що вони відмінно виглядають разом.

"Ви мені дуже подобаєтесь, як пара! Такі милі. Щастя вам", "Будьте щасливі та любіть один одного", "Я бажаю щастя вам! Щастя в цьому світі великому", – написали фоловери.

Фотосесія Репяхової та Віктора Павліка

Фотосесія Репяхової та Віктора Павліка

Instagram-сторіс / repyahovakate

Катерина Репяхова і Віктор Павлік

Катерина Репяхова і Віктор Павлік

Instagram-сторіс / repyahovakate

Репяхова і Павлік у спільній фотосесії

Репяхова і Павлік у спільній фотосесії

Instagram-сторіс / repyahovakate

Репяхова показала весільну сукню

Репяхова показала весільну сукню

Instagram-сторіс / repyahovakate

Віктор Павлік одружився? Кохана співака спантеличила шанувальників фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 53-річний Павлік пішов від дружини, з якою прожив разом 7 років. З Репяховою у нього велика різниця в віці – їй 25 років. У зв'язку з інформацією про те, що вони зійшлися, на Катерину накинулися хейтери у мережі.

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Особа
Віктор Павлик
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес чутки весілля
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