Віктор Павлик наважився на весілля з 25-річною пасією

Український співак Віктор Павлик вирішив одружитися в четвертий раз. Його обраницею стала 25-річна Катерина Репяхова.

Весілля відбудеться в 2020 році, пише "ТСН".

instagram.com/repyahovakate

"Ще незрозуміло коли, або в травні, або в червні, десь там Катя на зірках гадає і вираховує. Вона дуже хоче це весілля", – поділився співак.

Він зазначив, що вже давно познайомився з майбутньою тещею. Мама Катерини старше Віктора на чотири роки.

instagram.com/repyahovakate

"Мені не дуже й цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці, головне, що ми з Катею любимо один одного", – розповів артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 53-річний Павлик пішов від дружини, з якою прожив разом 7 років. З Репяховою у нього велика різниця у віці – їй 25 років. У зв'язку з інформацією про те, що вони зійшлися, на Катерину накинулися хейтери в мережі.

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