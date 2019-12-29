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29 грудня • оновлено в 12:00
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Віктор Павлик наважився на весілля з 25-річною пасією

2.6т
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Український співак Віктор Павлик вирішив одружитися в четвертий раз. Його обраницею стала 25-річна Катерина Репяхова.

Весілля відбудеться в 2020 році, пише "ТСН".

Віктор Павлик наважився на весілля з 25-річною пасією

instagram.com/repyahovakate

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"Ще незрозуміло коли, або в травні, або в червні, десь там Катя на зірках гадає і вираховує. Вона дуже хоче це весілля", – поділився співак.

Він зазначив, що вже давно познайомився з майбутньою тещею. Мама Катерини старше Віктора на чотири роки.

Віктор Павлик наважився на весілля з 25-річною пасією

instagram.com/repyahovakate

"Мені не дуже й цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці, головне, що ми з Катею любимо один одного", – розповів артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 53-річний Павлик пішов від дружини, з якою прожив разом 7 років. З Репяховою у нього велика різниця у віці – їй 25 років. У зв'язку з інформацією про те, що вони зійшлися, на Катерину накинулися хейтери в мережі.

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Автор
Марія Дідик
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А где имя, а где фамилия?
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