"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі

Українська співачка і телеведуча Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками фото свого змужнілого сина Ігоря.

Так, на особистій сторінці в Instagram зірка виклала дитяче та "доросле" зображення хлопця і привітала його з випуском зі школи, залишивши зворушливе послання.

"Любов моя! Моя гордість! Мій рідний! Сьогодні ти випускник. І не дивлячись на те, що мені вкрай складно повірити в те, що ти вже такий великий, самостійний, і складно тебе відпускати (я працюю над собою), бажаю тобі найкращого розвитку сценарію у твоєму житті. Бажаю тобі горіти серцем, не втрачати інтерес до життя, неодмінно любити своє життя, і не втрачати відчуття щастя не дивлячись на перешкоди на твоєму шляху. Люблю тебе всім серцем, всією душею", — написала Мейхер-Грановська.

Надія Мейхер-Грановська Фото: znaj.ua

Надія Мейхер-Грановська і її син Ігор Фото: instagram/nadyameiher

Син Мейхер-Грановської Ігор Фото: instagram/nadyameiher

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Зазначимо, що шанувальники засипали Надію та її 16річного сина компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секс-бомба з "ВІА ГРИ" Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками знімком без макіяжу.

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