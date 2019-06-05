ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі

1.5тЧитати матеріал російською

Українська співачка і телеведуча Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками фото свого змужнілого сина Ігоря.

Так, на особистій сторінці в Instagram зірка виклала дитяче та "доросле" зображення хлопця і привітала його з випуском зі школи, залишивши зворушливе послання.

"Любов моя! Моя гордість! Мій рідний! Сьогодні ти випускник. І не дивлячись на те, що мені вкрай складно повірити в те, що ти вже такий великий, самостійний, і складно тебе відпускати (я працюю над собою), бажаю тобі найкращого розвитку сценарію у твоєму житті. Бажаю тобі горіти серцем, не втрачати інтерес до життя, неодмінно любити своє життя, і не втрачати відчуття щастя не дивлячись на перешкоди на твоєму шляху. Люблю тебе всім серцем, всією душею", — написала Мейхер-Грановська.

"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі

Надія Мейхер-Грановська

Фото: znaj.ua

"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі

Надія Мейхер-Грановська і її син Ігор

Фото: instagram/nadyameiher

"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі

Син Мейхер-Грановської Ігор

Фото: instagram/nadyameiher

Новини
Alyosha вперше показала свого молодшого сина

Зазначимо, що шанувальники засипали Надію та її 16річного сина компліментами.

"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі
"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі
"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі
"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі
"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі
"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі
"Викрадач жіночий сердець": 16-річний син екс- "ВІА Гри" викликав фурор в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секс-бомба з "ВІА ГРИ" Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками знімком без макіяжу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Особа
Надія Мейхер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки