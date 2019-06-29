Виконавця топ-хіта 90-х госпіталізували: з'явився коментар артиста

Популярний російський співак 90-х, улюбленець мільйонів жінок на пострадянському просторі Юрій Шатунов потрапив до лікарні прям перед концертом 26 червня.

За даними видання "КП", концерт екс-вокаліста гурту "Ласковый май" ледь не зірвав зубний біль, який не вдалося придушити знеболюючими.

"Довелося нам звернутися до швидкої, приїхали кльові дівчата. Швидко все організували, відвезли до лікарні, зробили знімки. Загалом, полагодили і відновили мене. Я, звичайно, шалено їм вдячний за це, якби все було інакше, то я сьогодні б тут не стояв", – розповів "врятований" Шатунов вже зі сцени.

Юрій Шатунов Instagram / yuriy_shatunov

Концертний директор і продюсер Аркадій Кудряшов також уточнив, що лікарі спрацювали швидко і поставили пломбу.

"За кілька годин до концерту Юрі стало зле. Дуже сильно болів зуб, знеболюючі не допомагали і ми викликали медиків. Поїхали до лікарні, стоматологи швидко прийняли співака і якісно поставили на зуб пломбу. І зробили все абсолютно безкоштовно", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2019 року російський композитор Сергій Кузнецов, автор хіта "Белые розы" гурту "Ласковый май" зізнався, що жив у злиднях. Він продовжує працювати з Шатуновим.

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