Виконавець легендарного хіта La Bamba Тріні Лопес помер від коронавірусу

Американський співак, виконавець хіта La Bamba та If I Had A Hammer Тріні Лопес помер у лікарні в Каліфорнії від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомив виданню New York Post режисер Девід Еберсол, який нещодавно закінчив зйомки документального фільму про 83-річного музиканта.

Відзначимо, що Лопес прославився в 1960-ті роки. Під час виступу в одному з нічних клубів його побачив Френк Сінатра і запропонував контракт зі своїм лейблом Reprise. Так Лопес записав перший хіт If I Had A Hammer. Його композиція була на першому місці в чартах 36 країн і потім багато років звучала на радіостанціях. Інший відомий хіт артиста Lemon Tree займав десяте місце в чаті Billboard Hot 100.

Лопес також знімався в таких фільмах, як "Фінкс", "Антоніо", "Брати Харді і Ненсі Дрю", "Брудна дюжина", "Нічний плейбой" і "Весілля на скелях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер від коронавірусу.