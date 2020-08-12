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Виконавець легендарного хіта La Bamba Тріні Лопес помер від коронавірусу

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
9,9 т.
Помер Тріні Лопес

Помер Тріні Лопес. FOX23

Американський співак, виконавець хіта La Bamba та If I Had A Hammer Тріні Лопес помер у лікарні в Каліфорнії від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомив виданню New York Post режисер Девід Еберсол, який нещодавно закінчив зйомки документального фільму про 83-річного музиканта.

Відзначимо, що Лопес прославився в 1960-ті роки. Під час виступу в одному з нічних клубів його побачив Френк Сінатра і запропонував контракт зі своїм лейблом Reprise. Так Лопес записав перший хіт If I Had A Hammer. Його композиція була на першому місці в чартах 36 країн і потім багато років звучала на радіостанціях. Інший відомий хіт артиста Lemon Tree займав десяте місце в чаті Billboard Hot 100.

Лопес також знімався в таких фільмах, як "Фінкс", "Антоніо", "Брати Харді і Ненсі Дрю", "Брудна дюжина", "Нічний плейбой" і "Весілля на скелях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалів "Дика Роза" і "Марісоль", мексиканський актор Раймундо Капетільо 12-го липня помер від коронавірусу.

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