Вийшла книжка про Володимира Зеленського та його команду

Вийшла книжка про Володимира Зеленського і його команду під назвою "Янелох". Це збірник політичних "козюльок-епіграм та інших приколів" авторства журналіста Юрія Луканова.

Книжка має кишеньковий формат і складається з передмови і семи розділів.

"Я тепер визначився остаточно і безповоротно. Моєю найбільш натхненною Музою, точніше Музом, є Володимир Зеленський. Ну і його видатна команда. Жоден політик до нього, жодна політична партія до "Слуги народу" не спонукали мене так часто сідати за писання. Отож, потоки моєї жовчі, які виливалися на комп’ютер у вигляді римованих козюльок, виросли в рази. За що я їм дуже вдячний", - пише автор у передмові.

Крім коротких епіграм, до видання увійшли вірші, а також деякі публікації із попередніх книжок.

"Я дуже вдячний виборцям Володимира Зеленського, які рішуче привели його до влади і дали мені непозбувні бентегу і натхнення й величезне поле для творчості. Так тримати!", - говорить автор.

Оформлення зробив художник Микола Костилєв.

Як раніше писав OBOZREVATEL, музичний дует Катерини Офліян і Ігоря Бирюченко "Ofliyan" презентував кліп на пісню "НеПобедительница". Зйомки проходили в Києві на різних локаціях.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!