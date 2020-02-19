"Війни немає?" Український продюсер розгромив зірок, які виступають у Росії

Кожен український артист, який виступає в Росії, дозволяє кремлівській пропаганді поширювати думку, що жодної війни проти України немає.

Про це заявив в ефірі ObozTV продюсер і музичний менеджер Віталій Климов. За його словами, Росія зараз зацікавлена в запрошенні якомога більшої кількості виконавців з України.

"В інтересах Росії відкрити двері для всіх українських виконавців, зокрема і для співаючих українською мовою, крім тих, хто жорстко висловлюється з приводу війни. Це спосіб легітимізувати думку про те, що війни немає", – заявив продюсер.

"Треба розуміти, що кожен виступ українського виконавця там, що б не думав сам український виконавець, це сигнал звичайному росіянину, що війни немає. Ваша країна з нами не воює, інакше, що я тут роблю?" – пояснив він.

Климов відзначив, що це правило поширюється і на українських спортсменів.

"Справа в тому, що публічна особа – науковець, діяч мистецтва, спортсмен – сама не розуміє важливу річ. Як тільки він стає публічним, він фактично виконує, хоче він цього чи ні, пропагандистську роль фактом свого існування, своєї публічності. Він може цього не хотіти, не розуміти, але це природа публічності як такої. Більшість не розуміє", – наголосив продюсер.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий продюсер Володимир Бебешко виступив на захист співачки Софії Ротару, яка регулярно дає концерти в Росії.

Народний артист України Іво Бобул вважає, що Україна набагато менше, ніж Росія, піклується про своїх зірок шоу-бізнесу.

Зі свого боку продюсер Ігор Кондратюк назвав "безголовими" українських артистів, які виступають в анексованому Криму.

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