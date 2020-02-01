"Виїхати з загниваючої Росії": дружина Павла Волі захопилася Нью-Йорком

Російська гімнастка Ляйсан Утяшева, яка зараз перебуває разом зі своїм чоловіком Павлом Волею на відпочинку в США, поділилася враженням від перебування у Нью-Йорку.

У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала відповідне відео і розповіла, що її особливо надихнуло.

"Подорож в Нью-Йорк була такою ж стрімкою, як і сам Нью-Йорк. Ніколи не згасаючий Times Square. Скажений ритм, драйв, енергія, freestyle ... танці знаходять мене скрізь! Зворушили бродвейські шоу. Але Бродвей законослухняний, тому і знімати усередині заборонено (відбирають телефони) - не стала. З усіх переглянутих нами шоу - по-справжньому найнесподіваніший, цікавий і атмосферний #BLUEMANGROUP (обов'язково прогугліть, хто не знає). Повне занурення. Надивилася, надихнулася і вже думаю про нове шоу. .. ", - натхненно написала Утяшева.

На тлі захоплення гімнастки один з передплатників запитав у неї, чи готова вона виїхати з РФ.

"А вам би хотілося виїхати з загниваючої Росії в іншу країну?" – запитав фоловерів.

Утяшева утрималася від відповіді.

"Вони вже давно виїхали))). У Росії гроші заробляють тільки", - вважає передплатниця.

Примітно, діти Волі і Утяшевої народилися у США, в одній з клінік Майамі.

Читайте також:

Різко постаріла і стомлена: дружина Павла Волі налякала зовнішнім виглядом. фото

"Мені знову 15": налякавши зовнішнім виглядом, дружина Павла Волі різко омолодилася

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!