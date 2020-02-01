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1 лютого • оновлено в 20:02
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"Виїхати з загниваючої Росії": дружина Павла Волі захопилася Нью-Йорком

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Російська гімнастка Ляйсан Утяшева, яка зараз перебуває разом зі своїм чоловіком Павлом Волею на відпочинку в США, поділилася враженням від перебування у Нью-Йорку.

У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала відповідне відео і розповіла, що її особливо надихнуло.

Ніколи не згасаючий Times Square. Скажений ритм, драйв, енергія, freestyle ... танці знаходять мене скрізь! ⠀ Потрясли бродвейські шоу. Але так як Бродвей законослухняний і знімати усередині заборонено (відбирають телефони) - не стала🤷🏼♀️ З усіх переглянутих нами шоу - по-справжньому найнесподіваніший, цікавий і атмосферне # BLUEMANGROUP🔝 (обов'язково прогугліте, хто не знає). Повний погруженіе💙 Надивилася, надихнулася і вже думаю про новий шоу ...

Публікація від Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

"Подорож в Нью-Йорк була такою ж стрімкою, як і сам Нью-Йорк. Ніколи не згасаючий Times Square. Скажений ритм, драйв, енергія, freestyle ... танці знаходять мене скрізь! Зворушили бродвейські шоу. Але Бродвей законослухняний, тому і знімати усередині заборонено (відбирають телефони) - не стала. З усіх переглянутих нами шоу - по-справжньому найнесподіваніший, цікавий і атмосферний #BLUEMANGROUP (обов'язково прогугліть, хто не знає). Повне занурення. Надивилася, надихнулася і вже думаю про нове шоу. .. ", - натхненно написала Утяшева.

На тлі захоплення гімнастки один з передплатників запитав у неї, чи готова вона виїхати з РФ.

"А вам би хотілося виїхати з загниваючої Росії в іншу країну?" – запитав фоловерів.

Утяшева утрималася від відповіді.

"Вони вже давно виїхали))). У Росії гроші заробляють тільки", - вважає передплатниця.

"Виїхати з загниваючої Росії": дружина Павла Волі захопилася Нью-Йорком

Примітно, діти Волі і Утяшевої народилися у США, в одній з клінік Майамі.

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