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Виїхали з Росії: стало відомо, як живуть онуки Горбачова

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Спадкоємці останнього генсекретаря ЦК КПРС, першого і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова давно виїхали з Росії та влаштувалися в Німеччині.

Видання "Комсомольская правда" з'ясувало, як живуть його онуки, і чим вони займаються за кордоном.

Михайло Горбачов, Ірина Вірганська, Ксенія, Анастасія, Андрій Трухачов

Михайло Горбачов, Ірина Вірганська, Ксенія, Анастасія, Андрій Трухачов

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Так, єдина дочка Горбачова Ірина Вірганська влаштувалася в Баварії більше десяти років тому, де курирує іменний фонд батька. Від колишнього чоловіка вона народила двох дочок – Ксенію та Анастасію. Зараз Ірина щаслива в другому шлюбі з бізнесменом Андрієм Трухачовим. З ним вона і перебралася до Німеччини. Пізніше до матері переїхала старша дочка Ксенія з чоловіком Дмитром Пирченковим і донькою Сашею.

Ірина Вірганська переїхала до Німеччини понад 10 років тому

Ірина Вірганська переїхала до Німеччини понад 10 років тому

"КП" - Анатолій Жданов

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Старша онука Горбачова досі носить прізвище діда. Вона працювала піар-менеджером у співачки Валерії, потім зупинила свій вибір на журналістиці. Після другого за рахунком весілля переїхала до Німеччини, де відправила доньку в перший клас і відкрила магазинчик колекційних вин.

Ксенія Горбачова переїхала до Німеччини слідом за матір'ю

Ксенія Горбачова переїхала до Німеччини слідом за матір'ю

"КП" - Борис Кудрявов

Молодша онука Горбачова, 32-річна Анастасія Вірганська, як і сестра, закінчила журфак, вела колонки про моду в глянцевих журналах, зараз зосередилася на домашньому господарстві. Чоловік Анастасії займався піаром модних брендів. Кілька років тому з чоловіком перебралася до Німеччини.

Анастасія любить японські комікси і обожнює героїню серіалу "Гра престолів" Дейенеріс Таргаріен. Дівчина веде звичайне і розмірене життя, живе з сім'єю в невеликій квартирі з мінімум меблів, носить джинси, виховує правнука Горбачова – 4-річного Микиту. Хоче своєму синові європейське громадянство.

Анастасія Вірганська з чоловіком і сином

Анастасія Вірганська з чоловіком і сином

"КП" - особистий архів

Співрозмовники видання розповіли, що спадкоємці Горбачова рідко навідуються до Росії – тільки у свята, на подобі Нового року, щоб провідати діда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський журналіст, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов розповів, що 88-річний Горбачов останні півроку живе в лікарні.

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