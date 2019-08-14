"Виховувати мене не потрібно": скандал навколо Бузової та блокадників отримав продовження

Скандал навколо співачки Ольги Бузової, яка зробила неповажну заяву з приводу блокадників, отримав продовження.

Артистка публічно вибачилася за дурість, яку зморозила, в ефірі ток-шоу "60 хвилин" на пропагандистському російському телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися, проскролльте до кінця сторінки).

"Виховувати мене не потрібно, тому що в мене приголомшливе виховання моїх батьків, дідусів і бабусь. Я чесно ніколи не думала, що мої сторіс потраплятимуть в аналітичні програми. Для мене це дивно. Раз такий ажіотаж навколо моєї публікації, хочу відразу пояснити: я приношу глибоке вибачення всім тим, кого я мимоволі могла образити. В даному виді я жартувала тільки над собою", – сказала вона.

Ольга Бузова instagram.com/buzova86

Тим часом, витівка Бузової стала причиною акції протесту у Санкт-Петербурзі, де нащадки блокадників зажадали від співачки вибачень.

Вони вийшли з плакатами "#олявибачся". Люди порахували, що виправдання співачки на пропагандистському каналі стало півзаходом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузова вилизувала тарілку і заявила, що вона блокадниця. Це викликало гнів користувачів і голови товариства блокадників Центрального району СПб Анни Йосипівни Павлової.

Пізніше відомий російський поет-пісняр Ілля Рєзнік поставив на місце співачку Бузову. Він заявив, що зірки втратили всяку совість, а співачці "Бог суддя".

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