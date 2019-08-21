Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Виховувала після смерті сина: як виглядає внучка померлої зірки "Бригади"

435 Читати матеріал російською

20 серпня стало відомо про смерть російської актриси Олександри Назарової, яка прославилася ролями в серіалах "Моя прекрасна няня" та "Бригада".

Її не стало на 80-му році життя після тривалої хвороби. Як розповіла її колега, Назарова потрапила в лікарню ще в липні цього року і довгий час боролася за життя.

Назарова виховувала онуку

Назарова виховувала онуку

Комсомольська правда

Як стало відомо, померла актриса була опікуном своєї маленької внучки Саші, яку вона забрала до себе після смерті сина в 2006 році. Він помер в 41 рік. через наркотики. Про маму дитини Назарова воліла не говорити, називаючи цю тему табу.

Вона забрала її з дитбудинку

Вона забрала її з дитбудинку

Московський комсомолець

Дівчинці було 2 роки

Дівчинці було 2 роки

Рамблер

Однак не приховувала, що мати Саші віддала її в дитячий будинок одразу після смерті батька. Тоді Назаровій довелося в терміновому порядку оформляти над нею опіку.

Внучка жила з нею в двокімнатній квартирі

Внучка жила з нею в двокімнатній квартирі

Газета.ру

Батько дитини помер через наркотики

Батько дитини помер через наркотики

Газета.ру

Дівчинка прожила щасливі 8 років з бабусею, яку називала мамою. Як повідомляє ФАН, у Саші зараз залишився єдиний опікун - сестра дідуся дівчинки, чоловіка Назарової.

Новини
Алена Делона "поховали" живцем: що трапилося з колишнім красенем
Дівчинку звати Саша

Дівчинку звати Саша

Скрін з відео 2018 року

Їй приблизно 10 років

Їй приблизно 10 років

Скрін з відео 2018 року

У момент смерті бабусі вона була в таборі

У момент смерті бабусі вона була в таборі

Скрін з відео 2018 року

Відзначається, що зараз дівчинка знаходиться в дитячому таборі в Анапі і найближчим часом театру належить вирішити питання її перевезення в Москву, а також з місцем та датою похорону актриси.

Дівчинка стане спадкоємицею майна бабусі

Дівчинка стане спадкоємицею майна бабусі

Скрін з відео 2018 року

Внучка Назарової називала її мамою

Внучка Назарової називала її мамою

Скрін з відео 2018 року

У неї залишився єдиний опікун

У неї залишився єдиний опікун

Скрін з відео 2018 року

Як повідомили в ЗМІ, Назарова вже давно склала заповіт, в якому переписала все своє майно на внучку.

Дивіться на OBOZREVATEL відео з останньою роллю Назарової в кіно.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...