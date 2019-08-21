Виховувала після смерті сина: як виглядає внучка померлої зірки "Бригади"

20 серпня стало відомо про смерть російської актриси Олександри Назарової, яка прославилася ролями в серіалах "Моя прекрасна няня" та "Бригада".

Її не стало на 80-му році життя після тривалої хвороби. Як розповіла її колега, Назарова потрапила в лікарню ще в липні цього року і довгий час боролася за життя.

Назарова виховувала онуку Комсомольська правда

Як стало відомо, померла актриса була опікуном своєї маленької внучки Саші, яку вона забрала до себе після смерті сина в 2006 році. Він помер в 41 рік. через наркотики. Про маму дитини Назарова воліла не говорити, називаючи цю тему табу.

Вона забрала її з дитбудинку Московський комсомолець

Дівчинці було 2 роки Рамблер

Однак не приховувала, що мати Саші віддала її в дитячий будинок одразу після смерті батька. Тоді Назаровій довелося в терміновому порядку оформляти над нею опіку.

Внучка жила з нею в двокімнатній квартирі Газета.ру

Батько дитини помер через наркотики Газета.ру

Дівчинка прожила щасливі 8 років з бабусею, яку називала мамою. Як повідомляє ФАН, у Саші зараз залишився єдиний опікун - сестра дідуся дівчинки, чоловіка Назарової.

Дівчинку звати Саша Скрін з відео 2018 року

Їй приблизно 10 років Скрін з відео 2018 року

У момент смерті бабусі вона була в таборі Скрін з відео 2018 року

Відзначається, що зараз дівчинка знаходиться в дитячому таборі в Анапі і найближчим часом театру належить вирішити питання її перевезення в Москву, а також з місцем та датою похорону актриси.

Дівчинка стане спадкоємицею майна бабусі Скрін з відео 2018 року

Внучка Назарової називала її мамою Скрін з відео 2018 року

У неї залишився єдиний опікун Скрін з відео 2018 року

Як повідомили в ЗМІ, Назарова вже давно склала заповіт, в якому переписала все своє майно на внучку.

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