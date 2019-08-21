Виховувала після смерті сина: як виглядає внучка померлої зірки "Бригади"

20 серпня стало відомо про смерть російської актриси Олександри Назарової, яка прославилася ролями в серіалах "Моя прекрасна няня" та "Бригада".
Її не стало на 80-му році життя після тривалої хвороби. Як розповіла її колега, Назарова потрапила в лікарню ще в липні цього року і довгий час боролася за життя.
Назарова виховувала онуку
Комсомольська правда
Як стало відомо, померла актриса була опікуном своєї маленької внучки Саші, яку вона забрала до себе після смерті сина в 2006 році. Він помер в 41 рік. через наркотики. Про маму дитини Назарова воліла не говорити, називаючи цю тему табу.
Вона забрала її з дитбудинку
Московський комсомолець
Дівчинці було 2 роки
Рамблер
Однак не приховувала, що мати Саші віддала її в дитячий будинок одразу після смерті батька. Тоді Назаровій довелося в терміновому порядку оформляти над нею опіку.
Внучка жила з нею в двокімнатній квартирі
Газета.ру
Батько дитини помер через наркотики
Газета.ру
Дівчинка прожила щасливі 8 років з бабусею, яку називала мамою. Як повідомляє ФАН, у Саші зараз залишився єдиний опікун - сестра дідуся дівчинки, чоловіка Назарової.
Дівчинку звати Саша
Скрін з відео 2018 року
Їй приблизно 10 років
Скрін з відео 2018 року
У момент смерті бабусі вона була в таборі
Скрін з відео 2018 року
Відзначається, що зараз дівчинка знаходиться в дитячому таборі в Анапі і найближчим часом театру належить вирішити питання її перевезення в Москву, а також з місцем та датою похорону актриси.
Дівчинка стане спадкоємицею майна бабусі
Скрін з відео 2018 року
Внучка Назарової називала її мамою
Скрін з відео 2018 року
У неї залишився єдиний опікун
Скрін з відео 2018 року
Як повідомили в ЗМІ, Назарова вже давно склала заповіт, в якому переписала все своє майно на внучку.
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