Вихованець Кароль вразив мережу виступом на "Голос Країни 10"

1 березня відбувся фінальний етап сліпих прослуховувань "Голосу країни-10". На шоу з'явився переможець 2 сезону "Голосу. Діти" Роман Сасанчін, який був в команді у Тіни Кароль.

Несподівано для всіх, 17-річний Сасанчін вибрав своїм наставником не Тіну Кароль, а Дана Балана (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Коли тренерські крісла повернулися до Сасанчіна, Дан Балан здивувався реакції Кароль. Він запитав у неї "Це твій син?".

Скриншот из видео

"Тіна Кароль мені, як друга мама. І знаєте, я б дуже хотів піти до Дана Балана, тому що я вважаю, що він і Тіна Кароль - це одне ціле", - заявив Сасанчін вибравши тренера.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 1 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбулися останні сліпі прослуховування на вокальному шоу "Голосі країни-10". На цьому етапі молоді виконавці боролися між собою за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.

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