"Вихопив мікрофон": Петросян потрапив у халепу через нову дружину

Комік Євген Петросян потрапив у халепу через нову дружину Тетяну Брухунову.

Про халепу розповів сам комік у своєму Instagram.

Увечері 16 грудня він вирушив на виставу "Казка про останнього ангела" в Театрі Націй (Москва).

Характерно, що цей же спектакль напередодні відвідала і Брухунова (тут треба зазначити, що і Брухунова, і Петросян ретельно приховують від публіки свої особисті стосунки).

Після вистави біля будівлі Петросян потрапив у халепу.

"Мене чекали журналісти-стерв'ятники, які в нахабній формі приставали до мене з нав'язливими питаннями про особисте життя. Падав дощ, я намагався сховатися в темряві, але вони з камерою і ліхтарем продовжували знімати і слідувати за мною, викрикуючи питання. Я хотів послати їх за відомою адресою, але вихопив мікрофон у нахаби і запитав: "Як же Вам не соромно без згоди знімати людину?" На, що він відповів: "Ми журналісти! Тому ми все можемо знімати!" Я пішов до службового входу, куди доступу йому вже не було. Уявляю собі, як ці дивні кадри будуть інтерпретовані сьогодні в масмедіа", – написав артист.

Зважаючи на Instagram Брухунової, її журналісти пропустили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за непідтвердженою інформацією, Петросян і Брухунова одружилися на початку грудня 2019 року.

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