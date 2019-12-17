"Вихопив мікрофон": Петросян потрапив у халепу через нову дружину

Комік Євген Петросян потрапив у халепу через нову дружину Тетяну Брухунову.
Про халепу розповів сам комік у своєму Instagram.
Увечері 16 грудня він вирушив на виставу "Казка про останнього ангела" в Театрі Націй (Москва).
Характерно, що цей же спектакль напередодні відвідала і Брухунова (тут треба зазначити, що і Брухунова, і Петросян ретельно приховують від публіки свої особисті стосунки).
Після вистави біля будівлі Петросян потрапив у халепу.
"Мене чекали журналісти-стерв'ятники, які в нахабній формі приставали до мене з нав'язливими питаннями про особисте життя. Падав дощ, я намагався сховатися в темряві, але вони з камерою і ліхтарем продовжували знімати і слідувати за мною, викрикуючи питання. Я хотів послати їх за відомою адресою, але вихопив мікрофон у нахаби і запитав: "Як же Вам не соромно без згоди знімати людину?" На, що він відповів: "Ми журналісти! Тому ми все можемо знімати!" Я пішов до службового входу, куди доступу йому вже не було. Уявляю собі, як ці дивні кадри будуть інтерпретовані сьогодні в масмедіа", – написав артист.
Вчора побував в Театрі Націй на прем'єрі вистави "Казка про останнього ангела" за творами Романа Михайлова в постановці Андрія Могучева. Це - сучасний арт-хаус за яким видно філософська робота, де символіка подій і персонажів, образів і алегорій можуть підказати думки про те, що творці хотіли сказати своїм глядачам. У програмці написано: "Ця подорож від народження до смерті крізь бачення, знаки і сни". Ось так я подорожував і з вдячністю театру вийшов на вулицю, де мене чекали журналісти-стерв'ятники, які в нахабною формі приставали до мене з нав'язливими питаннями про особисте життя. Йшов дощ, я намагався сховатися в темряві, але вони з камерою і ліхтарем продовжували знімати і слідувати за мною, викрикуючи питання. Я хотів послати їх за відомою адресою, але вихопив мікрофон у нахаби і запитав: як же Вам не соромно без згоди знімати людини? На, що він відповів: "Ми - журналісти! Тому ми всі можемо знімати!". Я пішов до службового входу, куди доступу йому вже не було. Уявляю собі, як ці дивні кадри будуть інтерпретовані сьогодні в мас-медіа. Журналісти! Заспокойтеся! Не робіть з мухи слона! А з себе ... # евгенійпетросян # петросян # народнийартіст # вечервтеатре # прем'єра # театрнацій # сказкапропоследнегоангела # андреймогучій
Зважаючи на Instagram Брухунової, її журналісти пропустили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за непідтвердженою інформацією, Петросян і Брухунова одружилися на початку грудня 2019 року.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.