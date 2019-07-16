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"В'їхала вантажівка!" У Москві сталася аварія з популярною ведучою

6.4т Читати матеріал російською

Російська телеведуча Катерина Стріженова у вівторок, 16 липня, стала жертвою ДТП. Так, у її автомобіль в'їхала вантажівка.

Про інцидент Стріженова повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Їду я сьогодні на ефір (точніше, я сплю на задньому сидінні, мене везе водій, на годиннику 3:50 ранку). І раптом прямо над головою сильний скрегіт — у нас в'їхала вантажівка", — поділилася ведуча.

Катерина Стріженова

Катерина Стріженова

Фото з Instagram

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Зазначимо, що Стріженова відбулася легким переляком.

"Усі живі, просто переляк. Це я до того, що ніколи не знаєш, що чекає тебе попереду. Будемо цінувати кожен день. Доброго ранку, дорогі мої!", — підсумувала вона.

Катерина Стріженова

Катерина Стріженова

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Стріженова попередила шанувальників про махінації в мережі. За словами телеведучої, шахраї представляються її агентами і пропонують працевлаштування.

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