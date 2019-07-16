"В'їхала вантажівка!" У Москві сталася аварія з популярною ведучою

Російська телеведуча Катерина Стріженова у вівторок, 16 липня, стала жертвою ДТП. Так, у її автомобіль в'їхала вантажівка.
Про інцидент Стріженова повідомила на своїй сторінці в Instagram. "Їду я сьогодні на ефір (точніше, я сплю на задньому сидінні, мене везе водій, на годиннику 3:50 ранку). І раптом прямо над головою сильний скрегіт — у нас в'їхала вантажівка", — поділилася ведуча.
Катерина Стріженова
Фото з Instagram
Зазначимо, що Стріженова відбулася легким переляком.
"Усі живі, просто переляк. Це я до того, що ніколи не знаєш, що чекає тебе попереду. Будемо цінувати кожен день. Доброго ранку, дорогі мої!", — підсумувала вона.
Катерина Стріженова
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Стріженова попередила шанувальників про махінації в мережі. За словами телеведучої, шахраї представляються її агентами і пропонують працевлаштування.
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