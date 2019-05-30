ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Виглядав втомленим": принца Гаррі засікли в звичайному літаку

605Читати матеріал російською

Емі Гаррік, пасажирка літака, що летів з Риму в Лондон, сфотографувала британського принца Гаррі. Вона зазначила, що член королівської сім'ї виглядав дуже втомленим.

Принца побачили на борту літака British Airways, що вилетів з римського аеропорту Фьюмічіно, пише "Hello".

Принц Гаррі

Принц Гаррі

peopletalk.ru

Новини
Названа найкраща пісня в історії людства: опублікований рейтинг

За словами Гаррік, вона застала принца, коли стояла в черзі до вбиральні.

"У літаку я побачила хлопця, який був як дві краплі води схожий на принца Гаррі. На його пальці красувалася обручка, і він виглядав дуже втомленим. Поруч з ним сидів охоронець і пильно дивився на мене. Нарешті щось в моєму мозку клацнуло, і я зрозуміла, що це принц Гаррі, який повертається в Лондон з Риму. Він був на турнірі з поло. Потім герцог Сассексскій мило посміхнувся і сказав "привіт", коли зрозумів, що його помітили", - поділилася дівчина.

Принц Гаррі

Принц Гаррі

Принц Гаррі в літаку

Принц Гаррі в літаку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі "Принц Гаррі і Меган Маркл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Принц Гаррі і Меган Маркл
Особа
принц Гаррі
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-