"Виглядав втомленим": принца Гаррі засікли в звичайному літаку

Емі Гаррік, пасажирка літака, що летів з Риму в Лондон, сфотографувала британського принца Гаррі. Вона зазначила, що член королівської сім'ї виглядав дуже втомленим.

Принца побачили на борту літака British Airways, що вилетів з римського аеропорту Фьюмічіно, пише "Hello".

Принц Гаррі peopletalk.ru

За словами Гаррік, вона застала принца, коли стояла в черзі до вбиральні.

"У літаку я побачила хлопця, який був як дві краплі води схожий на принца Гаррі. На його пальці красувалася обручка, і він виглядав дуже втомленим. Поруч з ним сидів охоронець і пильно дивився на мене. Нарешті щось в моєму мозку клацнуло, і я зрозуміла, що це принц Гаррі, який повертається в Лондон з Риму. Він був на турнірі з поло. Потім герцог Сассексскій мило посміхнувся і сказав "привіт", коли зрозумів, що його помітили", - поділилася дівчина.

Принц Гаррі

Принц Гаррі в літаку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року в принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

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