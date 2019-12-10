"Виглядає, як дівчинка!" Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми

Популярна російська співачка Алла Пугачова вразила мережу своєю зовнішністю. Так, на відео, яке показав її чоловік комік Максим Галкін, вона позувала в коротких шортах, що оголювали її ноги.

Відео Галкін розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Алла Пугачова epicenter.bg/

"Кожне повернення додому – це маленьке щастя", – підписав ролик Галкін.

"Алла Борисівна як добре виглядає, просто як дівчинка", "Які ви всі шикарні. Дай Боже вам здоров'я всім", "Цікаво дивитися", "Пугачова з цим фільтром схожа на професора Трилоні з Гаррі Поттера", "Які ніжки в Алли Борисівни! Ідеальні! І шортики такі класні! Супер", – пишуть у мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова шокувала своїм зовнішнім виглядом під час нового виходу. Фанати, побачивши артистку, були шоковані, відзначаючи розпатлану зачіску, набрякле обличчя, розгублений погляд.

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