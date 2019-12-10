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10 грудня • оновлено в 16:44
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"Виглядає, як дівчинка!" Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми

1.9т
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Популярна російська співачка Алла Пугачова вразила мережу своєю зовнішністю. Так, на відео, яке показав її чоловік комік Максим Галкін, вона позувала в коротких шортах, що оголювали її ноги.

Відео Галкін розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

epicenter.bg/

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Разом обідають, ставлять одне одному лайки: у мережі помітили стосунки Івлєєвої та Галкіна
"Кожне повернення додому – це маленьке щастя", – підписав ролик Галкін.

"Алла Борисівна як добре виглядає, просто як дівчинка", "Які ви всі шикарні. Дай Боже вам здоров'я всім", "Цікаво дивитися", "Пугачова з цим фільтром схожа на професора Трилоні з Гаррі Поттера", "Які ніжки в Алли Борисівни! Ідеальні! І шортики такі класні! Супер", пишуть у мережі.

"Виглядає, як дівчинка!" Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми
"Виглядає, як дівчинка!" Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми
"Виглядає, як дівчинка!" Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми
"Виглядає, як дівчинка!" Галкін показав домашнє відео з Пугачовою та дітьми

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова шокувала своїм зовнішнім виглядом під час нового виходу. Фанати, побачивши артистку, були шоковані, відзначаючи розпатлану зачіску, набрякле обличчя, розгублений погляд.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Гаррі Галкин Ліза Галкіна
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