"Виглядає неповноцінно!" Петросян розлютився через шоу про своє розлучення

Російський комік Євген Петросян, який недавно прокоментував новину про своє весілля з 30-річною помічницею Тетяною Брухуновою, жорстко висловився про шоу "Пусть говорят".

За його словами, все що було сказано в цій програмі - брехня. Про це комік написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Євген Петросян і Тетяна Брухунова popcornnews

"Така передача на федеральному каналі в гонитві за рейтингом будь-якими засобами виглядає неповноцінно, безпардонно, як втручання в особисте життя публічної людини. Невже ми докотилися до такого свавілля, де одних можна таким чином морально знищувати і принижувати, а про справжні злочини замовчувати? Соромтесь, панове!", - сказав Петросян.

Євген Петросян і Олена Степаненко Cosmo.ru

"Ну а з тими особами, які дозволяють собі в прайм-тайм солідного каналу навішувати ярлики на незнайомих людей потрібно розмовляти в суді. Статтю цивільного кодексу "Захист честі, гідності та ділової репутації" ніхто не відміняв", - пригрозив Петросян кривдникам.

Крім того, комік закликав своїх прихильників не дивитися продовження цього шоу і пообіцяв, що розповість про все сам.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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