"Виглядає неповноцінно!" Петросян розлютився через шоу про своє розлучення

Російський комік Євген Петросян, який недавно прокоментував новину про своє весілля з 30-річною помічницею Тетяною Брухуновою, жорстко висловився про шоу "Пусть говорят".
За його словами, все що було сказано в цій програмі - брехня. Про це комік написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
popcornnews
"Така передача на федеральному каналі в гонитві за рейтингом будь-якими засобами виглядає неповноцінно, безпардонно, як втручання в особисте життя публічної людини. Невже ми докотилися до такого свавілля, де одних можна таким чином морально знищувати і принижувати, а про справжні злочини замовчувати? Соромтесь, панове!", - сказав Петросян.
Євген Петросян і Олена Степаненко
Cosmo.ru
"Ну а з тими особами, які дозволяють собі в прайм-тайм солідного каналу навішувати ярлики на незнайомих людей потрібно розмовляти в суді. Статтю цивільного кодексу "Захист честі, гідності та ділової репутації" ніхто не відміняв", - пригрозив Петросян кривдникам.
Крім того, комік закликав своїх прихильників не дивитися продовження цього шоу і пообіцяв, що розповість про все сам.
Пізно вночі я переглянув передачу-пасквіль "Пусть говорят" про моє особисте життя (ефір від 25 грудня). І зрозумів, що вже не можу мовчати. Хочу відповідально заявити! Що все, що говорили люди присутні в студії є на 99% чи не так, а точніше, брехнею, наклепом. Там знаходилися три категорії людей. 1. Представлені, як мої старі друзі, вони дійсно, старі, але частіше за все не друзі, а швидше за все, маразматики (судячи з того, що вони говорили). Один з них стверджував, що я, нібито, йому щось говорив, хоча я нічого подібного жодному з них не розповідав - ніколи! Зокрема ніби я не хочу мати дітей. Жодна нормальна людина так не має права сказати, навіть якщо він дітей не планує. 2. Випадкові люди, екзальтовані дамочки чоловічого і жіночого роду, які просто злобно, істерично базікали. Мабуть, це стиль передачі. 3. Офіціантка підслуховування і передає третім особам розмови відвідувачів ресторану - це апогей передачі! Тут же артистка кіно Олена Проклова. Від якої з якихось причин пішов чоловік і, яка в світлі цих подій не може бути об'єктивною. До мене особисто і Олені Степаненко вона ніколи не мала ніякого відношення! Я навіть не знайомий з цією жінкою! Перукар моєї дочки. Як стороння людина взагалі може коментувати цю ситуацію? Я не можу собі уявити, щоб прийшовши в салон краси адекватна людина почав сповідатися! 4. Деяких "експертів" в студії, на кшталт намагаються щось сказати слушна, обривали на другому реченні. 5. І, нарешті, ведучий Дмитро Борисов виглядав в моїх очах просто фріком, який взяв на себе відповідальність 15 раз під час передачі стверджувати, що "тільки що закінчилася опис майна, що оцінюється в 1,5 мільярда". По-перше, пристави працювали навесні 2019 року, а не тільки що, і працювали вони не півроку, як стверджує провідний, а три дні. По-друге, пристави повинні описувати, але зовсім не оцінювати майно. Це не їх компетенція. Судова експертиза тільки починається. І, як можна заздалегідь десятки разів протягом передачі стверджувати фіксовану суму цієї оцінки ?! PS Продовження читайте в "каруселі"! # евгенійпетросян # петросян # народнийартіст # пустьговорят # ганьба # твшоу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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