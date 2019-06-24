ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/люди

Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової

4.5тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода показала знімок з російською примадонною Аллою Пугачовою, який спантеличив користувачів мережі.

Шанувальники помітили, що примадонна помолодшала "до рівня Лободи" (незважаючи на вік: Пугачової – 70 років, Лободі – 36). Їх фото опубліковано на сторінці Світлани в Instagram.

"Алло Борисівно, Максиме — ваш будинок справжній острів любові і щастя. Спасибі за душевність і приголомшливий вечір. Нам з Євою вчора було дуже добре", – написала Світлана Лобода.

Новини
Лобода блиснула грудьми: гарячі фото

Також на фото позували Максим Галкін, Нателла Крапівіна, Олександр Ревва, Ігор Гуляєв та інші.

Лобода, Пугачова, Ревва, Галкін та інші

Лобода, Пугачова, Ревва, Галкін та інші

Instagram @lobodaofficia

Шанувальники в коментарях звернули увагу, що на фото примадоннаа виглядає мінімум ровесницею Лободи, а деякі стверджували, що 70-річна Пугачова виглядає навіть молодше 36-річної Лободи.

Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової
Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової
Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової
Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової
Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової
Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової
Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали нове фото російської примадонни Алли Пугачової, на якому вона зображена в прозорій блузі і з екстравагантною зачіскою. Знімок викликав ажіотаж серед фанів співачки

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Алла ПугачоваМаксим ГалкінСвітлана ЛободаОлександр РевваНателла Крапівіна
Теги
шоу-бизнесНовини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мир Миру
Мир Миру
Нудьга
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel