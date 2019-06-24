Виглядає молодше Лободи: мережу вразило нове фото Пугачової

Українська співачка Світлана Лобода показала знімок з російською примадонною Аллою Пугачовою, який спантеличив користувачів мережі.

Шанувальники помітили, що примадонна помолодшала "до рівня Лободи" (незважаючи на вік: Пугачової – 70 років, Лободі – 36). Їх фото опубліковано на сторінці Світлани в Instagram.

"Алло Борисівно, Максиме — ваш будинок справжній острів любові і щастя. Спасибі за душевність і приголомшливий вечір. Нам з Євою вчора було дуже добре", – написала Світлана Лобода.

Також на фото позували Максим Галкін, Нателла Крапівіна, Олександр Ревва, Ігор Гуляєв та інші.

Лобода, Пугачова, Ревва, Галкін та інші Instagram @lobodaofficia

Шанувальники в коментарях звернули увагу, що на фото примадоннаа виглядає мінімум ровесницею Лободи, а деякі стверджували, що 70-річна Пугачова виглядає навіть молодше 36-річної Лободи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали нове фото російської примадонни Алли Пугачової, на якому вона зображена в прозорій блузі і з екстравагантною зачіскою. Знімок викликав ажіотаж серед фанів співачки

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