"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото

Російська співачка Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом на новій фотографії.

Так, знімком з примадонною поділився на своїй сторінці в Instagram її чоловік, шоумен Максим Галкін.

Алла Пугачова glavred.info

Фото було зроблено під час святкування Різдва в будинку продюсера Олександра Достмана і його дружини Іди. Колективний знімок з гостями опублікував Галкін.

Примітно, що увагу шанувальників на фотографії привернув зовнішній вигляд Пугачової. На думку фанатів, співачка ще більше помолодшала.

А ось деякі шанувальники припустили, що помолоділе обличчя артистки – результат фотошопу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей - дочку Лізу і сина Гаррі.

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