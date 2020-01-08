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8 січня • оновлено в 13:02
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"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото

1.2т
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Російська співачка Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом на новій фотографії.

Так, знімком з примадонною поділився на своїй сторінці в Instagram її чоловік, шоумен Максим Галкін.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

glavred.info

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Фото було зроблено під час святкування Різдва в будинку продюсера Олександра Достмана і його дружини Іди. Колективний знімок з гостями опублікував Галкін.

Примітно, що увагу шанувальників на фотографії привернув зовнішній вигляд Пугачової. На думку фанатів, співачка ще більше помолодшала.

"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото
"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото
"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото
"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото
"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото
"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото

А ось деякі шанувальники припустили, що помолоділе обличчя артистки – результат фотошопу.

"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото
"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото
"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей - дочку Лізу і сина Гаррі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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