"Виглядає краще, ніж 20-річна": Пугачова приголомшила помолоділим обличчям на фото

Російська співачка Алла Пугачова здивувала зовнішнім виглядом на новій фотографії.
Так, знімком з примадонною поділився на своїй сторінці в Instagram її чоловік, шоумен Максим Галкін.
Алла Пугачова
glavred.info
Фото було зроблено під час святкування Різдва в будинку продюсера Олександра Достмана і його дружини Іди. Колективний знімок з гостями опублікував Галкін.
Примітно, що увагу шанувальників на фотографії привернув зовнішній вигляд Пугачової. На думку фанатів, співачка ще більше помолодшала.
А ось деякі шанувальники припустили, що помолоділе обличчя артистки – результат фотошопу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей - дочку Лізу і сина Гаррі.
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