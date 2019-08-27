Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову

2.5т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, обурила користувачів мережі тим, що виконала пісню Алли Пугачової. Так, артистка виступила з композицією "Живи спокойно, страна" на фестивалі "Нова хвиля".

Шанувальники Лободи зазначили, що їй рано співати подібні пісні. Крім того, в мережі розкритикували образ, в якому співачка вийшла на сцену.

"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову
Новини
"Змусили прийняти таблетку і відправили в морг": відомий режисер розповів про викрадення поліцейськими в Москві

"Простіше треба бути! Щось перебір", "Ну вийшла б тоді гола, завжди подобалося, як вона співала, після цього виходу дуже неприємне відчуття", "Пісня вийшла млявою, не проникливою. Крім Пугачової ніхто не виконає її краще", "До Пугачової далеко", "Вперше не сподобалося все", "Що за відверте богохульство? Це її лідер Rammstein навчив?", - пишуть в мережі.

"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову
"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову
"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову
"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову
"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову
"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову
"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову
"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода та її колега Алла Пугачова обурили користувачів мережі. Так, артистки на фестивалі "Нова хвиля" засвітилися на спільному відео.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Світлана Лобода Алла Пугачова
Місце
Росія Сочі
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Силиконовая рублевая соска
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...