"Відверте богохульство!" Лобода розгнівала мережу через Пугачову

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, обурила користувачів мережі тим, що виконала пісню Алли Пугачової. Так, артистка виступила з композицією "Живи спокойно, страна" на фестивалі "Нова хвиля".

Шанувальники Лободи зазначили, що їй рано співати подібні пісні. Крім того, в мережі розкритикували образ, в якому співачка вийшла на сцену.

"Простіше треба бути! Щось перебір", "Ну вийшла б тоді гола, завжди подобалося, як вона співала, після цього виходу дуже неприємне відчуття", "Пісня вийшла млявою, не проникливою. Крім Пугачової ніхто не виконає її краще", "До Пугачової далеко", "Вперше не сподобалося все", "Що за відверте богохульство? Це її лідер Rammstein навчив?", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода та її колега Алла Пугачова обурили користувачів мережі. Так, артистки на фестивалі "Нова хвиля" засвітилися на спільному відео.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!