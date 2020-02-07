Відсидів у тюрмі та знявся в кліпі Бузової: яскраві фото найкрасивішого злочинця в світі

"Найкрасивіший у світі злочинець" Джеремі Мікс 7 лютого відзначає свій 36 День народження. Чоловік народився 1984 року в Стоктоні, Каліфорнія, США.

Він є американським злочинцем, блогером і моделлю. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, як Мікс почав свою кар'єру.

Джеремі Мікс народився 7 лютого 1984 року в місті Стоктон, штат Каліфорнія, США. Його батьки розлучилися, коли він був ще маленьким. Мікс не довчився в школі і з ранніх років мав проблеми з поліцією.

instagram.com/jmeeksofficial

instagram.com/jmeeksofficial

Широка популярність до нього прийшла в 2014 році. Після чергового затримання поліцією його фото з'явилося в мережі і набрало сотні тисяч лайків.

Незабаром йому дали прізвисько "Найкрасивіший злочинець Америки". У 2015 році він був засуджений до 27 місяців ув'язнення. На свободу він вийшов в березні 2016 року.

instagram.com/jmeeksofficial

instagram.com/jmeeksofficial

Після звільнення він став моделлю. Чоловік виступає на показах відомих дизайнерів, знімається в кіно і музичних кліпах.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка, зірка скандального телешоу "Дом-2" Ольга Бузова, знялася в кліпі на нову пісню разом з "найкрасивішим злочинцем в світі" Джеремі Міксом.

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