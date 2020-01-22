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22 січня • оновлено в 19:35
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Відсидів і побив рідну бабусю: чим займається скандальний син речника Путіна

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Старший син пресекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, 30-річний Микола Пєсков нерідко стає об'єктом уваги для преси, хоча й веде досить непублічний спосіб життя.

Так, на адресу сина Пєскова звучали звинувачення в тому, що він нібито має дві судимості за пограбування в Англії, а в Росії живе на широку ногу, при цьому ніде не працюючи. Чим займається Микола Пєсков, що про нього відомо, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Відсидів і побив рідну бабусю: чим займається скандальний син речника Путіна

instagram.com/nd_peskov

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Пєсков розкрив секрет бадьорості Путіна

Микола Пєсков народився в 1990 році, в шлюбі Дмитра Пєскова і його першої дружини Анастасії Будьонної, онучки радянського полководця Семена Будьонного. На початку 90-х батьки Миколи розійшлися: дружина політика не витримала суворих обмежень, яких вимагала посада Пєскова (тоді він працював у МЗС).

Микола з матір'ю переїхав до Великобританії, де Будьонна знову вийшла заміж, і син Пєскова отримав прізвище вітчима – Чоулз.

Микола Пєсков, Ліза Пєскова і Дмитро Пєсков

Микола Пєсков, Ліза Пєскова і Дмитро Пєсков

instagram.com/nd_peskov

Подорослішавши, Микола Пєсков повернувся до Росії. Навесні 2012 року його забрали до армії, він служив у ракетних військах і брав участь у параді Перемоги на Красній площі в Москві.

Відзначимо, мати Миколи Пєскова Анастасія Будьонна в Англії ще кілька разів виходила заміж, ставши матір'ю ще п'ятьох дітей. За деякими відомостями, вона померла в 2012 році.

Перша дружина Дмитра Пєскова Анастасія Будьонна

Перша дружина Дмитра Пєскова Анастасія Будьонна

irma-stream.ru

Зараз Микола Пєсков тісно спілкується з батьком і його новою сім'єю. Він часто гостює в домі у Дмитра Пєскова і його третьої дружини Тетяни Навки і їздить відпочивати з ними і своїми численними братами і сестрами (у Пєскова від другої дружини є дочка Єлизавета і сини Мік і Дені, а від Навки – дочка Надія).

Микола Пєсков із сім'єю

Микола Пєсков із сім'єю

instagram.com/nd_peskov

Микола Пєсков із сім'єю

Микола Пєсков із сім'єю

instagram.com/nd_peskov

Відсидів і побив рідну бабусю: чим займається скандальний син речника Путіна

instagram.com/nd_peskov

Відсидів і побив рідну бабусю: чим займається скандальний син речника Путіна

instagram.com/nd_peskov

При цьому ще в 2017 році Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про Миколу Чоулза, згідно з яким старший син Пєскова відсидів за пограбування в Англії, побив рідну бабусю, а також був звільнений за неграмотність із телеканалу Russia Today.

Так, за інформацією ФБК, у Великобританії Чоулз двічі притягувався до відповідальності за напади.

Відсидів і побив рідну бабусю: чим займається скандальний син речника Путіна

instagram.com/nd_peskov

Обидва інциденти сталися в 2009 році. Спочатку Микола Чоулз відібрав телефон у дівчини, і суд засудив його до 10 місяців ув'язнення умовно. Але через три тижні він разом із двома друзями побив підлітка і забрав у нього гроші. Чоулз отримав 15 місяців тюремного терміну.

Приблизно в 2011-2012 роках Микола Чоулз-Пєсков повернувся до Росії, йдеться в розслідуванні Навального. Причому в Росії проти сина Пєскова нібито теж було відкрито адміністративну справу про невиплату аліментів на дочку.

Позов подала Євгена Чердакова, справа розглядалася в листопаді 2012 року в суді міста Чебоксари (Чуваська Республіка, Росія).

Микола Пєсков з донькою

Микола Пєсков з донькою

instagram.com/nd_peskov

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Крім того, Insider писав, що в 2014 році бабуся Миколи по материнській лінії Інесса Будьонна написала на онука заяву в поліцію: жінка стверджувала, що Микола її побив. Через кілька днів Будьонна відмовилася від претензій і справу закрили.

Також у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією говориться, що 2012 року син Пєскова кілька місяців працював на кремлівському телеканалі Russia Today, але "пішов, оскільки зіткнувся з досить серйозною для журналіста проблемою: він погано говорив і писав і російською, й англійською".

Відсидів і побив рідну бабусю: чим займається скандальний син речника Путіна

instagram.com/nd_peskov

На момент публікації розслідування Микола Пєсков жив у квартирі площею 110 квадратних метрів на Великий Дорогомилівській вулиці в Москві, раніше він володів і квартирою на Рубльовці, але продав її.

Також у ЗМІ писали, що син Пєскова часто змінює автомобілі, їздить за кордон, відпочиває на яхтах і літає на приватних літаках.

Микола Пєсков і Джон Траволта

Микола Пєсков і Джон Траволта

instagram.com/nd_peskov

Дмитро і Микола Пєскова і Джон Траволта

Дмитро і Микола Пєскова і Джон Траволта

instagram.com/nd_peskov

При цьому тоді Микола підтвердив, що ніде не працює, а розслідування Навального назвав "кошмаром", "провокацією" і "жахом".

"Це кошмар якийсь просто", "Ну, а чим іще можна це вважати. Жах", – сказав він агентству РБК, відмовившись від подальших коментарів.

У березні 2019 року в ЗМІ з'явилася інформація, що людина на ім'я Микола Чоулз стала співвласником московської бургерної "Донербургер". Чоулзу в ній належить 50%. Іншою половиною фірми володіє якийсь Тайбат Алі-Валієвна Карааслан.

Дмитро Пєсков і Микола Пєсков

Дмитро Пєсков і Микола Пєсков

instagram.com/nd_peskov

Микола Пєсков і Тетяна Навка

Микола Пєсков і Тетяна Навка

instagram.com/nd_peskov

Дмитро Пєсков і Микола Пєсков

Дмитро Пєсков і Микола Пєсков

instagram.com/nd_peskov

Судячи зі сторінки Миколи Пєскова в Інстаграм, він захоплюється кінним спортом, футболом і риболовлею. За інформацією ЗМІ, він відвідує також московські бійцівські клуби, де його знають під прізвиськом Ніксон.

Крім того, Микола Пєсков працює креативним директором у московській промоутерській компанії Fight Nights (організація спортивних шоу і світських заходів).

Микола Пєсков і Конор Мак-Грегор

Микола Пєсков і Конор Мак-Грегор

instagram.com/nd_peskov

Микола Пєсков і Конор Мак-Грегор

Микола Пєсков і Конор Мак-Грегор

instagram.com/nd_peskov

Відсидів і побив рідну бабусю: чим займається скандальний син речника Путіна

instagram.com/nd_peskov

Відсидів і побив рідну бабусю: чим займається скандальний син речника Путіна

instagram.com/nd_peskov

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачку Віру Брежнєву зацькували за фото з донькою: знімки, опубліковані на сторінці артистки в Instagram, в пух і прах розкритикували в мережі.

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Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Батьки і діти
Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
Відносини діти політика
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