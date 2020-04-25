Відрізала волосся: Лоліта приголомшила мережу божевільною витівкою

Російська співачка Лоліта Мілявська приголомшила шанувальників несподіваною витівкою.

Так, зірка сама собі обстригла довгі локони та показала це на камеру. Відповідне відео Мілявська опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Лоліта Мілявська Фото: instagram/lolitamilyavskaya

"Ні, це не новий челендж Ольги Бузової. Просто набридло. Я буду стригтися на ваших очах, буду стригтися налисо", – заявила Мілявська.

Лоліта Мілявська Скріншот з відео

Шанувальники бурхливо відреагували на різке перетворення Мілявської. Багато хто зазначив, що їм сподобалася нова стрижка зірки. А інші розкритикували її вчинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Брюс Вілліс поголив свою доньку Таллулу налисо під час карантину.