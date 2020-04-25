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25 квітня • оновлено в 17:29
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Відрізала волосся: Лоліта приголомшила мережу божевільною витівкою

1.9т
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Російська співачка Лоліта Мілявська приголомшила шанувальників несподіваною витівкою.

Так, зірка сама собі обстригла довгі локони та показала це на камеру. Відповідне відео Мілявська опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

Фото: instagram/lolitamilyavskaya

"Ні, це не новий челендж Ольги Бузової. Просто набридло. Я буду стригтися на ваших очах, буду стригтися налисо", – заявила Мілявська.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська

Скріншот з відео

Шанувальники бурхливо відреагували на різке перетворення Мілявської. Багато хто зазначив, що їм сподобалася нова стрижка зірки. А інші розкритикували її вчинок.

Відрізала волосся: Лоліта приголомшила мережу божевільною витівкою
Відрізала волосся: Лоліта приголомшила мережу божевільною витівкою
Відрізала волосся: Лоліта приголомшила мережу божевільною витівкою
Відрізала волосся: Лоліта приголомшила мережу божевільною витівкою
Відрізала волосся: Лоліта приголомшила мережу божевільною витівкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Брюс Вілліс поголив свою доньку Таллулу налисо під час карантину.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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