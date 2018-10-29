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Відреклася від престолу заради любові: принцеса Японії вийшла заміж

1.4тЧитати матеріал російською

Принцеса Японії Аяко 29 жовтня відмовилася від статусу члена імператорської сім'ї і вийшла заміж за представника незнатного роду.

Як повідомляє People, церемонія одруження відбулася в історичному храмі Мейдзі в Токіо. На весіллі зібралося всього близько 30 членів сім'ї. Нареченим принцеси виявився 32-річний співробітник судноплавної компанії Кей Морія (щоб подивитися відео з церемонії, проскрольте до кінця сторінки).

"Мене переповнює радість від того, що ми одружилися і що так багато людей прийшли привітати нас у храм Мейдзі", - розповіла 28-річна Аяко.

Принцеса Аяко і Кей Морія

Принцеса Аяко і Кей Морія

АР

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За даними видання, вона одягалася на церемонію одруження в традиційне придворне кімоно і спідницю хакама, а волосся прибрала у стилі "osuberakashi", який характерний для жінок високого роду. Після підписання контракту вона взяла прізвище чоловіка.

Аяко є третьою дочкою покійного двоюрідного брата імператора Акіхіто, принца Такамадо. Члени сім'ї мають право вільно обирати подружжя. Імператор Акіхіто був першим, хто одружився на жінці незнатного роду. З імператрицею Мітіко він познайомився на тенісному корті.

Відреклася від престолу заради любові: принцеса Японії вийшла заміж
Відреклася від престолу заради любові: принцеса Японії вийшла заміж
Відреклася від престолу заради любові: принцеса Японії вийшла заміж

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до закону Імператорського Дому, жінки втрачають свій статус, коли одружуються з простолюдинами. Про намір Аяко стало відомо ще влітку.

Місце
Японія
Об'єкт
весілля
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