Відреклася від престолу заради любові: принцеса Японії вийшла заміж

Принцеса Японії Аяко 29 жовтня відмовилася від статусу члена імператорської сім'ї і вийшла заміж за представника незнатного роду.

Як повідомляє People, церемонія одруження відбулася в історичному храмі Мейдзі в Токіо. На весіллі зібралося всього близько 30 членів сім'ї. Нареченим принцеси виявився 32-річний співробітник судноплавної компанії Кей Морія (щоб подивитися відео з церемонії, проскрольте до кінця сторінки).

"Мене переповнює радість від того, що ми одружилися і що так багато людей прийшли привітати нас у храм Мейдзі", - розповіла 28-річна Аяко.

Принцеса Аяко і Кей Морія АР

За даними видання, вона одягалася на церемонію одруження в традиційне придворне кімоно і спідницю хакама, а волосся прибрала у стилі "osuberakashi", який характерний для жінок високого роду. Після підписання контракту вона взяла прізвище чоловіка.

Аяко є третьою дочкою покійного двоюрідного брата імператора Акіхіто, принца Такамадо. Члени сім'ї мають право вільно обирати подружжя. Імператор Акіхіто був першим, хто одружився на жінці незнатного роду. З імператрицею Мітіко він познайомився на тенісному корті.

WATCH: Japan's Princess Ayako married a commoner in a ritual-filled ceremony Monday at Tokyo's Meiji Shrine. pic.twitter.com/1HZjsV3K8Z - euronews (@euronews) 29 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідно до закону Імператорського Дому, жінки втрачають свій статус, коли одружуються з простолюдинами. Про намір Аяко стало відомо ще влітку.