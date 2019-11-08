Відправили смертницю: в Росії намагалися влаштувати теракт на концерті Кіркорова

Восени 2002 року лідер чеченських бойовиків Шаміль Басаєв планував влаштувати теракт на концерті російського співака Філіпа Кіркорова.

Він відправив смертницю Заїру Даудову в Театр естради в Москві, яка повинна була 23 жовтня кинути на сцену саморобну гранату, а потім привести в дію пояс шахіда, начинений металевими кульками, пише "Lenta".

Філіп Кіркоров

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За задумом Басаєва, теракт мав відбутися одночасно із захопленням заручників на мюзиклі "Норд-Ост" у театральному центрі на Дубровці. Таким чином вдалося б розділити сили правоохоронних органів і посіяти паніку.

Смертницю привіз до Театру естради бойовик Ах'яд Межиєв, який повинен був дати команду на підрив по телефону, але працівники театру попросили смертницю здати телефон. При цьому вони не помітили вибухові пристрої, які та принесла з собою.

Філіп Кіркоров

Залишившись без зв'язку зі спільником, Даудова запанікувала і пішла з залу, не здійснивши задумане.

В результаті смертницю затримали лише через п'ять років, а про теракт на концерті Кіркорова стало відомо лише в 2015 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня 2018 року було затримано членів махачкалінського осередку ІДІЛ, яких звинувачують у підготовці теракту на концерті Кіркорова влітку 2017 року.

Один із них, Хідірнебі Казуї, особисто заявив, що отримав замовлення від чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна. На його думку, шоумен зробив це з ревнощів до Пугачової.

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