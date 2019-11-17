Відповів коротко: стало відомо, як Зеленський відреагував на скандальну пісню про підпал будинку Гонтаревої

Президент України Володимир Зеленський коротко прокоментував скандал навколо хору імені Григорія Верьовки, який висміяв підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерія Гонтаревої.

Про це розповів у коментарі Катерині Осадчій актор студії "Квартал 95" Олександр Пікалов (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зеленський відреагував на скандал навколо хору Верьовки

"Я написав йому: "ну що?". Він сказав: "отож". І все. Це гумор, це жарти. Це жарти, потрібно на це дивитися якось легше. Але мені здається, що, якщо Володимир Олександрович сьогодні не був би президентом країни, цей номер зайшов би, всі б сміялися і не було ані зауважень, ані проблем – нічого", – сказав Пікалов.

За його словами, тепер "Кварталу" доведеться обережніше писати сценарії щодо тих, кого висміюють гумористи, після скандалу, який розгорівся по всій країні.

Пікалов розповів про реакцію Зеленського на пісню про підпал будинку Гонтаревої Кадр з відео

"Це проблеми цих людей, але після цього випадку, напевно, робитимемо так, щоб нікому не нашкодити, тому що накинулися на хор Верьовки. Вони співають дуже гарно. Вони що, після цього номера погано почали співати", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 жовтня в мережі з'явилося відео нового концерту "Вечірнього кварталу". Один з номерів гумористів – пісня "Горіла хата", що висміювала скандал навколо підпалу будинку Гонтаревої в Києві, – викликав ажіотаж і хвилю критики в мережі.

Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився у Гонтаревої за скандальну пісню.

Також керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець зробив заяву, виправдовуючись за виступ.

Пізніше Бородянський заявив, що хор не каратимуть за пісню.

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