"Відповідь на всі питання": Камінська показала кругленький живіт після розлучення

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, показала кругленький живіт, спровокувавши хвилю чуток про вагітність.

Зірка зняла невеликий ролик і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram, де вказала, що це "відповідь на всі питання про її особисте життя" (щоб подивитися відео, доскролльте новину про кінця).

На кадрах артистка продемонструвала помітно збільшений живіт. Також вона досить неоднозначно підписала пост.

Слава і Едгар Камінський KP. UA

"Відповідь на ваше запитання: чому? Тому що у мене "Пузик, як у Тік", – написала артистка, зробивши також відсилання до соліста гурту "Тік" Віктору Бронюку.

Деякі шанувальники, побачивши пост Слави, привітали співачку з третьою вагітністю, інші відзначили, що вона таким чином просто провокує публіку, а живіт "може надути кожна жінка".

Скріншот з відео Instagram @babaslavka

Користувачі також в коментарях звернулися до Слави з проханням "не виносити сміття і грязь".

"Слава, ви ж добра і дуже вразлива, нах*ін ви виставляєте цей срач? Я знаю що болить, але боліти буде ще довго. Особливо коли дивишся на дітей, а вони копія його. Я вас прошу, не впадайте в це", – звернулися фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила в Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.