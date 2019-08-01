Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Відповідь на всі питання": Камінська показала кругленький живіт після розлучення

558 Читати матеріал російською

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, показала кругленький живіт, спровокувавши хвилю чуток про вагітність.

Зірка зняла невеликий ролик і опублікувала його на своїй сторінці в Instagram, де вказала, що це "відповідь на всі питання про її особисте життя" (щоб подивитися відео, доскролльте новину про кінця).

На кадрах артистка продемонструвала помітно збільшений живіт. Також вона досить неоднозначно підписала пост.

Слава і Едгар Камінський

Слава і Едгар Камінський

KP. UA

"Відповідь на ваше запитання: чому? Тому що у мене "Пузик, як у Тік", – написала артистка, зробивши також відсилання до соліста гурту "Тік" Віктору Бронюку.

Новини
"Яка сексуальна!" Солістка "НеАнгелів" вразила мережу пікантними знімками

Деякі шанувальники, побачивши пост Слави, привітали співачку з третьою вагітністю, інші відзначили, що вона таким чином просто провокує публіку, а живіт "може надути кожна жінка".

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Instagram @babaslavka

Користувачі також в коментарях звернулися до Слави з проханням "не виносити сміття і грязь".

"Слава, ви ж добра і дуже вразлива, нах*ін ви виставляєте цей срач? Я знаю що болить, але боліти буде ще довго. Особливо коли дивишся на дітей, а вони копія його. Я вас прошу, не впадайте в це", – звернулися фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила в Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
слава Камінська
Теги
шоу-бизнес плітки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel