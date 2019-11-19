Відпочивала у Криму? Спливло скандальне фото заступниці міністра зі "Слуги народу"

Заступник міністра інфраструктури Олександра Клітіна, чиє ім'я спливло у розмові "слуг народу" з начальником поліції Кривого Рогу, могла їздити до Криму після анексії.

OBOZREVATEL знайшов сторінку чиновниці в Instagram. Серед традиційних фото красуні є ще одне, датоване листопадом 2015 року. На ньому вона стоїть поруч із білявою дівчиною. А геотег вказує, що знімок був зроблений у Криму.

Зазначимо, що в опублікованій колишнім "слугою народу" Антоном Поляковим розмові йшлося про те, що Клітіна могла отримати посаду заступника міністра інфраструктури "через ліжко".

Наводимо частину розмови політиків:

– Поки жінки пішли, можна я покажу, яка у нас заступниця міністра. Клітіна Саша. Вона просила, сильно хотіла.

– Хороша?

– Ого! Ох *нна!

– Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступницею міністра

(Лунає сміх)

– Це називається "я чиста перед вами"

– Капец, звісно, нііііі, хороша подруга.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на першому опублікованому записі чітко чути голос нардепа Юрія Корявченкова, відомого актора студії "Квартал 95" "Юзика". Разом із ним були колеги Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкіна і В'ячеслав Медяник;

у жовтні ЗМІ повідомили, що деякі народні депутати від партії "Слуга народу" отримали зарплати "у конвертах" загальною сумою у 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку;

Пранкер "Джокер" опублікував листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". Пізніше політик підтвердив листування з пранкером "Джокером";

У листопаді журналістка Світлана Крюкова повідомила, що "слуги" знову отримали зарплату неофіційно.

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