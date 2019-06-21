Відому українську співачку не випустили з країни: розгорівся скандал

Відома українська співачка Яна Соломко (SOYANA) не змогла виїхати з країни, ставши жертвою шахраїв.

Відповідною історією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що невідомі "повісили" на неї аліменти за неіснуючу дитину.

"Була п'ятниця. Вранці я виїхала з дитиною на машині в іншу країну. До кордону ми проїхали 500 км. І коли вже пройшли майже весь огляд, прикордонники, які мене впізнали, покликали в кабінет і запитали: "Яно, ви що, брали кредит?". Я відповіла, що, звичайно ж, ні. І тут мені повідомили, що я "невиїзна", – зазначила вона.

Яна Соломко (SOYANA Instagram@yana.solo

За словами Соломко, їй заборонили виїжджати з країни, тому що вона нібито не виплачує гроші синові, якого у неї навіть немає.

"Сенсація! У SOYANA є шестирічний син, про якого вона не підозрювала! На той момент я була вже у всіх базах і вирішити цю проблему на місці, зрозуміло, не змогла. Ну що робити – поплакала, заправилися валеріаною, і відмотала назад 500 км. І ми почали розбиратися. Завдяки моєму адвокату Семену Кривоносу", – додала вона.

За словами Соломко, їй показали справу, в якій дійсно якийсь "чоловік" прийшов восени до виконавчої служби з рішенням суду.

Яна Соломко з дитиною Instagram@yana.solo

"Я поїхала до суду, який, нібито, прийняв рішення про мій невиїзд. Там нам сказали, що рішення липове, що печатка та підпис не їхні. Вся ця справа була фейком і аферою! Хтось просто хотів зробити мені "приємно" перед моїм концертом", – додала вона.

Соломко також розповіли, що рішення вона отримає зовсім не скоро. Однак співачці допомогли друзі завершити цю історію доброю нотою.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня 2019 року білоруський репер Макс Корж, який раніше був заборонений в Україні, дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо". В ході виступу він заявив, що українці – сильна і єдина нація і він хотів би, щоб білоруси і жителі України "навчилися жити разом".

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