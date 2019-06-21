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Відому українську співачку не випустили з країни: розгорівся скандал

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Відома українська співачка Яна Соломко (SOYANA) не змогла виїхати з країни, ставши жертвою шахраїв.

Відповідною історією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що невідомі "повісили" на неї аліменти за неіснуючу дитину.

"Була п'ятниця. Вранці я виїхала з дитиною на машині в іншу країну. До кордону ми проїхали 500 км. І коли вже пройшли майже весь огляд, прикордонники, які мене впізнали, покликали в кабінет і запитали: "Яно, ви що, брали кредит?". Я відповіла, що, звичайно ж, ні. І тут мені повідомили, що я "невиїзна", – зазначила вона.

Яна Соломко (SOYANA

Яна Соломко (SOYANA

Instagram@yana.solo

За словами Соломко, їй заборонили виїжджати з країни, тому що вона нібито не виплачує гроші синові, якого у неї навіть немає.

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"Сенсація! У SOYANA є шестирічний син, про якого вона не підозрювала! На той момент я була вже у всіх базах і вирішити цю проблему на місці, зрозуміло, не змогла. Ну що робити – поплакала, заправилися валеріаною, і відмотала назад 500 км. І ми почали розбиратися. Завдяки моєму адвокату Семену Кривоносу", – додала вона.

За словами Соломко, їй показали справу, в якій дійсно якийсь "чоловік" прийшов восени до виконавчої служби з рішенням суду.

Яна Соломко з дитиною

Яна Соломко з дитиною

Instagram@yana.solo

"Я поїхала до суду, який, нібито, прийняв рішення про мій невиїзд. Там нам сказали, що рішення липове, що печатка та підпис не їхні. Вся ця справа була фейком і аферою! Хтось просто хотів зробити мені "приємно" перед моїм концертом", – додала вона.

Соломко також розповіли, що рішення вона отримає зовсім не скоро. Однак співачці допомогли друзі завершити цю історію доброю нотою.

Відому українську співачку не випустили з країни: розгорівся скандал
Відому українську співачку не випустили з країни: розгорівся скандал
Відому українську співачку не випустили з країни: розгорівся скандал
Відому українську співачку не випустили з країни: розгорівся скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня 2019 року білоруський репер Макс Корж, який раніше був заборонений в Україні, дав обіцяний концерт на київському стадіоні "Динамо". В ході виступу він заявив, що українці – сильна і єдина нація і він хотів би, щоб білоруси і жителі України "навчилися жити разом".

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Особа
Яна Соломко
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесскандалишахраї
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