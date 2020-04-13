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14 квітня • оновлено в 00:09
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Відому російську блогерку обікрали на два мільйони рублів

2.6т
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Хатня робітниця з Туркменістану обікрала російську блогерку Аїду Алієву на два мільйони рублів під час її переїзду в іншу квартиру.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За даними інсайдерів, у 25-річної дівчини були вкрадені ювелірні вироби, кілька наручних годинників і дорогі речі свекра.

Аїда Алієва

Аїда Алієва

Фото: instagram / aida.alieva.official

"У січні дівчина переїжджала з житла на Ленінському проспекті у квартиру свекра. У цій важливій справі їй допомагала хатня робітниця з Туркменістану. Але, опинившись на новому місці, Аїда не дорахувалася майна. А точніше наручних годинників Audemars Piguet і Rolex, каблучок з діамантом і топазом, каблучки від Tiffany, обручок і речей батька чоловіка – ордена Святого Олександра Невського на ім'я Габіба Фатуллаєва і золотих браслетів. Загальна сума викраденого становить 2 мільйони 59 тисяч 605 рублів", – йдеться у повідомленні.

Аїда Алієва

Аїда Алієва

Фото: instagram/aida.alieva.official

Також наголошується, що Алієва не стала одразу звертатися в поліцію, а написала працівниці й попросила повернути вкрадене. Та пообіцяла все віддати, але через деякий час зникла. Тоді Аїда звернулася в правоохоронні органи, і в суботу, 11 квітня, домробітниця блогерки була затримана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі невідомий обікрав вокаліста рок-гурту O'Torvald Євгена Галича.

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Автор
Крістіна Долматова
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
вот для кого это
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Гоша Злой
Гоша Злой
Сташинский Богдан, судя по тому, как удаляются комменты, для модератора. он (она, оно) просто прется от жигана, королевой, бабкиной и вот таких *блогеров*... пора ему на пмж в раиссию
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