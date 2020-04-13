Відому російську блогерку обікрали на два мільйони рублів

Хатня робітниця з Туркменістану обікрала російську блогерку Аїду Алієву на два мільйони рублів під час її переїзду в іншу квартиру.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За даними інсайдерів, у 25-річної дівчини були вкрадені ювелірні вироби, кілька наручних годинників і дорогі речі свекра.

Аїда Алієва Фото: instagram / aida.alieva.official

"У січні дівчина переїжджала з житла на Ленінському проспекті у квартиру свекра. У цій важливій справі їй допомагала хатня робітниця з Туркменістану. Але, опинившись на новому місці, Аїда не дорахувалася майна. А точніше наручних годинників Audemars Piguet і Rolex, каблучок з діамантом і топазом, каблучки від Tiffany, обручок і речей батька чоловіка – ордена Святого Олександра Невського на ім'я Габіба Фатуллаєва і золотих браслетів. Загальна сума викраденого становить 2 мільйони 59 тисяч 605 рублів", – йдеться у повідомленні.

Аїда Алієва Фото: instagram/aida.alieva.official

Також наголошується, що Алієва не стала одразу звертатися в поліцію, а написала працівниці й попросила повернути вкрадене. Та пообіцяла все віддати, але через деякий час зникла. Тоді Аїда звернулася в правоохоронні органи, і в суботу, 11 квітня, домробітниця блогерки була затримана.

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