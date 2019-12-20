Відому російську акторку госпіталізували в Москві

Відому російську акторку Людмилу Максакову госпіталізували в Москві.

Як пише Тelegram-канал Mash, можливо, знадобиться хірургічне втручання.

Людмила Максакова СтарХит

Так, у повідомленні стверджується, що 79-річна артистка сама звернулася до лікарні. Там її оглянули фахівці й вирішили залишити в медустанові для того, щоб провести повне обстеження.

За попередніми даними, у Максакової виявили глаукому. Чи є необхідність в операції, лікарі зможуть вирішити лише після всіх обстежень.

Людмила Максакова КП

Зазначимо, на рахунку Людмили Максакової ролі в майже 40 фільмах і серіалах, серед яких "Тетянин день", "Кухня", "Тяжіння", "Доктор смерть".

Людмила Максакова МК

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що останній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов потрапив до лікарні із запаленням легень.

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