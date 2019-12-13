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13 грудня • оновлено в 05:28
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Відому модель розгромили за прозору сукню на червоній доріжці. Фото

1.5т
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Американська модель Брукс Надер вийшла в світ у прозорій сукні, яку одягла без білизни.

У ідвертому вбранні зірка з'явилася на церемонії вручення премії Sportsperson of the Year Awards від тижневика Sports Illustrated. Знімком з заходу Надер поділилася в своєму Instagram.

Брукс Надер

Брукс Надер

Інстаграм

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Так, на червону доріжку Брукс вийшла в прозорій міні-сукні. Інтимні місця дівчини прикривали невеликі накладки.

Брукс Надер

Брукс Надер

Інстаграм

Однак подібний наряд викликав несподівану і негативну реакцію серед її підписників.

"Чому такі жінки, як ти, надягають прозорий одяг, а потім зляться, коли чоловіки відносяться до них, як до повій? Хоча, напевно, тебе це не турбує", "Це фото не сексуальне, вона просить про харассмент".

Відому модель розгромили за прозору сукню на червоній доріжці. Фото

Хтось почав захищати модель, проте інші стояли на своєму, заявляючи:

"Одягайся, як повія. Будуть ставитися, як до повії".

Відому модель розгромили за прозору сукню на червоній доріжці. Фото
Брукс Надер

Брукс Надер

Getty

Брукс Надер

Брукс Надер

Getty

Брукс Надер

Брукс Надер

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тетяна Котова завела мережу відвертим фото без білизни. На знімку співачка позує в короткому топі, крізь який просвічувалися пишні груди Котової.

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Автор
Анна Міхно
Місце
США
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