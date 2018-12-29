Відомому в Росії гумористу намалювали пеніс на обличчі: відео

Російська ведуча і інста-блогер Анастасія Івлєєва в рамках шоу "Comment Out" намалювала пеніс на щоці ведучого і коміка Олександра Гудкова.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "Чикен Карри". Так, згідно з правилами шоу, учасники тягнули картки з трьох стопок: "покарання", "зірка", "коментар". Гудкову випала третя, і він повинен був написати зі свого Instagram-аккаунта образливий коментар на адресу телеведучого Андрія Малахова (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олександр Гудков Фото: скріншот

Комік повинен був написати: "Що у тебе спільного з автобусом, так це те, що твої булки розсуваються так само часто, як його двері".

Гудков довго сумнівався, але все ж вирішив відмовитись від випробування, і отримав покарання у вигляді намальованого пеніса на щоці.

Анастасія Івлеева і Олександр Гудков Фото: скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський телеведучий і комік Олександр Гудков в інтерв'ю YouTube-блогеру Юрію Дудю розповів про жарт над російським президентом Володимиром Путіним.