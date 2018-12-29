МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

Відомого російського репера побили в Москві: з'явилося відео з камер

Читати матеріал російською

У п'ятницю, 28 грудня, в центрі Москви невідомі побили репера Птаху (Давида Нурієва). Так, зловмисники зняли подію на відео.

Запис інциденту був опублікований на сторінці "Опер Слил" в Telegram. На ньому видно, як чоловік підбіг до Птахи і вдарив його, після чого той спробував втекти. Крім того, невідомі кілька разів вистрілили в репера.

Відомого російського репера побили в Москві: з'явилося відео з камер

Напад на репера Птаха

Фото: скріншот

Новини
У Москві напали на популярного репера: охорона зірки побила сміливця

Також зазначимо, що сутичка проходила на території Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС Росії. Там Птаху захистив охоронець.

Відомого російського репера побили в Москві: з'явилося відео з камер

Напад на репера Птаха

Фото: скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитого російського репера Олексія Долматова, більш відомого під псевдонімом Гуф, побили в нічному клубі Москви.

Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
11
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Обоз!!!! Вы, мля, серьёзно???????????Да пусть там перетрахают себя в ж*пу всей московией!!!!Оно нам надо?????Еб*ть - УКРАИНСКИЙ новостной сайт.....Или нет????Да нахрен нам упл ваш и птахи с лораками-киркоровыми????? Дркгих новостей по миру нет???? Сколько продержится мой коммент???? Запустил секундомер(((((
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
кацман Саша
кацман Саша
😂наверно подушатали,но птаху можна
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
минин евген
минин евген
кацапьё, что у вас там случилось? что это вы своих реперов массово пиздить начали?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги