Відомого російського репера побили в Москві: з'явилося відео з камер

У п'ятницю, 28 грудня, в центрі Москви невідомі побили репера Птаху (Давида Нурієва). Так, зловмисники зняли подію на відео.

Запис інциденту був опублікований на сторінці "Опер Слил" в Telegram. На ньому видно, як чоловік підбіг до Птахи і вдарив його, після чого той спробував втекти. Крім того, невідомі кілька разів вистрілили в репера.

Напад на репера Птаха Фото: скріншот

Також зазначимо, що сутичка проходила на території Головного управління економічної безпеки і протидії корупції МВС Росії. Там Птаху захистив охоронець.

Напад на репера Птаха Фото: скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитого російського репера Олексія Долматова, більш відомого під псевдонімом Гуф, побили в нічному клубі Москви.