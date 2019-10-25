"Скалічив мою психіку, моє життя": відомого співака звинуватили в сексуальних домаганнях

Соліста популярної російської групи "Корні" Олександра Бердникова звинуватили в сексуальних домаганнях.

Так, Анна Логвинович, яка працювала в будинку співака нянею, заявила, що він нібито регулярно примушував її вступати з ним в інтимний зв'язок. Про це дівчина розповіла в ефірі шоу Дмитра Шепелєва "На самом деле" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олександр Бердников Фото: 24smi.org

"Все сталося близько нового року. У грудні його дружина Ольга полетіла разом зі старшими дітьми, залишилися вдома тільки близнючки, я і Олександр. Я ніколи не забуду цей день. Я, як завжди, стояла на кухні, різала овочі. Він підійшов до мене ззаду, почав обіймати за талію, я взагалі спочатку не зрозуміла, що відбувається, хто стоїть за мною... Потім він почав цілувати мене в шию, почав лапати мене. В той день сексу між нами не було, проте пізніше ми регулярно вступали в інтимний зв'язок... Він скалічив мою психіку, моє життя", — розповіла Анна.

Анна Логвинович звинуватила Бердникова в домаганнях Скріншот з відео

У свою чергу Бердников спростував брудні плітки, а також звинуватив колишню няню в крадіжці. За словами співака, дівчина вкрала з його карти близько 400 тисяч рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відразу дев'ять жінок звинуватили в сексуальних домаганнях легендарного іспанського оперного співака Пласідо Домінго. За їхніми словами, чоловік хотів погодити їх до занять сексом, примушував до поцілунків або робив натяки сексуального характеру.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!