Відомого режисера Давіда Моро звинуватили в зґвалтуванні

Відомого французького режисера Давіда Моро звинуватили в зґвалтуванні його колеги.

За словами технічної спеціалістки, яка разом з ним працювала над фільмом "Король", чоловік неодноразово поводився неналежно, пише "Le Parisien".

Жінка повідомила, що випадок із зґвалтуванням стався у вересні поза роботою. Після цього їй довелося звільнитися. Також вона розповіла іншим учасникам зйомок про свій намір звернутися в поліцію.

Як зазначило джерело, Моро, який раніше працював над популярними фільмами "Око" і "Прикинься моїм хлопцем", вже відсторонили від зйомок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська блогерша розповіла, що стала жертвою зґвалтування в 15 років.