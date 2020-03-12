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12 березня • оновлено в 17:32
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Відомий ведучий висловився про скандал з Остапчуком і Євробаченням

1.6т
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Український ведучий Тимур Мірошниченко поділився своєю реакцією на стендап Володимира Остапчука перед концертом гурту Kazka.

Він заявив, що не згоден зі своїм колегою, пише "КП в Україні".

"Мені його шкода!" Відомий ведучий висловився про скандал з Остапчуком

"Володимир уже сам вибачився за свої слова, він просто не відразу зрозумів їх сенс. І все ж вважаю так: потрібно думати, що говориш. Я не згоден з тим, що Євробачення – конкурс геїв і інвалідів. Його аудиторія – 200 мільйонів , це величезна кількість людей. Якщо ж Вова Остапчук вважає фриками та інвалідами 200 мільйонів людей на планеті, мені його шкода. А чи переможе Little Big, побачимо в травні", - сказав Мірошниченко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український телеведучий Володимир Остапчук оскандалився на концерті українського гурту KAZKA. Так, зі сцени він звернувся до представників України на Євробаченні 2020 Go_A, і порадив їм не їхати на конкурс, оскільки переможе Росія.

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Автор
Марія Дідик
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