Відомий український співак попався на таємному романі з солісткою "ВІА Гра"

Популярний український співак ALEKSEEV (Микита Алексєєв) розкрив особистість своєї обраниці – нова солістка гурту "ВІА Гра" Уляна Синецька.

Зоряну парочку засікли на відпочинку у Венеції, де вони і не приховувалися від допитливих очей. Відповідне відео представило видання Super (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Алексєєв і Синецька ніжно обіймалися і дивилися один на одного, катаючись на човні каналами. Причому відносини між ними зав'язалися після проекту "Нова фабрика зірок", де вони заспівали дуетом.

Alekseev (Микита Алексєєв) Іnstagram

Уточнюється, що про це давно знали їхні знайомі. Однак на загальний огляд роман не виставлявся. Що примітно, в соціальних мережах Уляни і Микити немає спільних знімків і зізнань у коханні.

Уляна Синецька Іnstagram

Причиною цьому можуть бути жорсткі умови контракту солісток "ВІА Гра", згідно з якими не дозволяється виходити заміж і заводити романи і дітей під час роботи в колективі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Алексєєв зізнавався в тісному зв'язку зі скандальною артисткою Ані Лорак.

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