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Відомий український співак попався на таємному романі з солісткою "ВІА Гра"

1.8тЧитати матеріал російською

Популярний український співак ALEKSEEV (Микита Алексєєв) розкрив особистість своєї обраниці – нова солістка гурту "ВІА Гра" Уляна Синецька.

Зоряну парочку засікли на відпочинку у Венеції, де вони і не приховувалися від допитливих очей. Відповідне відео представило видання Super (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Алексєєв і Синецька ніжно обіймалися і дивилися один на одного, катаючись на човні каналами. Причому відносини між ними зав'язалися після проекту "Нова фабрика зірок", де вони заспівали дуетом.

Alekseev (Микита Алексєєв)

Alekseev (Микита Алексєєв)

Іnstagram

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Уточнюється, що про це давно знали їхні знайомі. Однак на загальний огляд роман не виставлявся. Що примітно, в соціальних мережах Уляни і Микити немає спільних знімків і зізнань у коханні.

Уляна Синецька

Уляна Синецька

Іnstagram

Причиною цьому можуть бути жорсткі умови контракту солісток "ВІА Гра", згідно з якими не дозволяється виходити заміж і заводити романи і дітей під час роботи в колективі.

Схоже, в російському шоу-бізі утворилася нова парочка. Співак Микита Алексєєв @alekseev_officiel, відомий як Alekseev, закрутив роман з новою солісткою групи "Віа Гра" Уляною Синецький @sinetskayaulyana. ⠀ Відносини між ними зав'язалися після проекту "Нова фабрика зірок", де Уляна заспівала з Алексєєвим дуетом. Свої симпатії один одному молоді довго приховували від громадськості - за умовою контракту солісткам "Віа Гри" не можна виходити заміж і заводити романи під час роботи в колективі. Як нам стало відомо, в кінці березня молоді люди вирушили в один з найромантичніших міст - Венецію, де вони змогли насолодитися товариством одне одного, катаючись на човні по каналах міста любові. # Alekseev # віагра # новини А вам подобається пара Уляни і Микити?

Допіс, Поширення SUPER (@ super.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Алексєєв зізнавався в тісному зв'язку зі скандальною артисткою Ані Лорак.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особа
Микита Алексєєв (ALEKSEEV)
Тег
шоу-бизнес
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