Відомий український ресторатор усьоме стане батьком

Юля Ухіна Люди 16:26, 20.11.2020 Оновлено: 16:31, 20.11.2020

Відомий український ресторатор Дмитро Борисов та його дружина Олена чекають на появу сьомої дитини.

Про це сама Олена повідомила на особистій сторінці в Facebook. Жінка поділилася фото 2016 року, на якому позувала вагітною в колі родини.

"Щороку в нас із Дмитром Борисовим усе стабільно", – написала вона, заінтригувавши шанувальників.

Facebook-сторінка Олени Борисової

Потім у коментарі виданню JetSetter Борисова підтвердила, що вагітна і згодом усьоме стане мамою.

Дмитро та Олена Борисови одружилися у 2014 році. Пара виховує шістьох дітей – п'ятьох синів та доньку. Шоста дитина у подружжя народилася в липні 2018 року.

Дмитро Борисов із дружиною та дітьми
Facebook-сторінка Олени Борисової

Як повідомляв OBOZREVATEL, 41-річний вокаліст групи Little Big Антон Ліссов зізнався, що незабаром стане батьком. Його дружина Анжеліка Іванова вагітна первістком.

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