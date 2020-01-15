Відомий співак із РФ потрапив у перестрілку: поранили в ногу

Російський співак Олександр Сєров потрапив у перестрілку під час відпочинку в одному з підмосковних закладів.

Так, як розповів СтарХит сам артист, інцидент стався наприкінці 2019 року.

"Я відпочивав у кафе. Там почалася бійка – вийшли на вулицю поговорити, розібратися так би мовити, по-чоловічому. Ось тільки розмови не склалося, тому що у одного з них був пістолет і він вистрілив мені в ногу! Звичайно, я перелякався!" , – згадує співак.

Олександр Сєров aif.ru

Швидка доставила Сєрова до лікарні, де йому провели процедуру з вилучення кулі. Зараз, як каже артист, він трохи шкутильгає:

"Здоров'ю зараз нічого не загрожує. Спасибі лікарям, які поставили на ноги. Витягли кулю, все обробили. Правда, тепер я шкутильгаю. Але, думаю, швидко загоїться. Звичайно, тепер доводиться бути під наглядом медиків. У призначений час приїжджаю до них на консультацію".

Олександр Сєров 24СМІ

За словами співака, кривдників затримати не вдалося:

"Вони втікли! Я думаю, туди навіть поліція не приїжджала".

Олександр Сєров Delfi

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Влад Топалов переніс дві операції. Про факт хірургічного втручання артист розповів на своїй сторінці в Instagram. Публікацію він супроводив знімком з лікарняного ліжка, де зображений з перев'язкою.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!