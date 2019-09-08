Відомий російський ведучий сильно схуд після хвороби: фото до і після

37-річний російський ведучий Борис Корчевніков сильно схуд після хвороби. Так, артист зізнався, що набрав зайву вагу через тривалий курс лікування.

Про це Корчевніков заявив під час зйомок одного з випусків програми "Доля людини".

"Я за останні кілька місяців трохи поправився, тому що лікувався. Все вже позаду, я йду на поправку. Але мені доводилося читати про себе стільки недоброго: як я розжирів. Не бракувало сил ставитися до цього з посмішкою", - розповів Борис.

Пізніше в мережі з'явилося фото сильно схудлого ведучого.

Раніше, OBOZREVATEL зібрав топ російських знаменитостей, які своїм прикладом доводять, що схуднути на 30, 40, 60 і будь-яку кількість кілограмів абсолютно реально.

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