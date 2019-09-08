Відомий російський ведучий сильно схуд після хвороби: фото до і після

37-річний російський ведучий Борис Корчевніков сильно схуд після хвороби. Так, артист зізнався, що набрав зайву вагу через тривалий курс лікування.
Про це Корчевніков заявив під час зйомок одного з випусків програми "Доля людини".
"Я за останні кілька місяців трохи поправився, тому що лікувався. Все вже позаду, я йду на поправку. Але мені доводилося читати про себе стільки недоброго: як я розжирів. Не бракувало сил ставитися до цього з посмішкою", - розповів Борис.
Радість зустрічі з Владикою Олександром Казахстанським. Останній раз зустрічалися в Алма-Аті. Наступного, сподіваюся, незабаром побачимося там же, на відкритті філії Спаса @spastv_official Дякую за благословення і потрібні слова! #Repost @mitropolitaleksandr (@get_repost) - - В Представництві Митрополичого округу Руської Православної Церкви в Республіці Казахстан на Патріаршому подвір'ї при храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та Софії відбулася зустріч з Борисом В'ячеславовичем Корчевніковим – генеральним директором і генеральним продюсером ТОВ "Спас ТВ ", членом Академії російського телебачення, відомим журналістом і ведучим телеканалу" Росія-1 ". ⠀ ⠀ 📌Основной темою спілкування стало обговорення питань відкриття в Казахстані представництва громадського православного телеканалу "Спас" (ТОВ "Спас ТВ"), яке планується здійснити в поточному році на виконання благословення Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. ⠀ ⠀ Були визначені плани співпраці між митрополичі округи і телеканалом "Спас" на найближчий період.
Пізніше в мережі з'явилося фото сильно схудлого ведучого.
Раніше, OBOZREVATEL зібрав топ російських знаменитостей, які своїм прикладом доводять, що схуднути на 30, 40, 60 і будь-яку кількість кілограмів абсолютно реально.
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