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8 вересня • оновлено в 12:52
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Відомий російський ведучий сильно схуд після хвороби: фото до і після

8.9т Читати матеріал російською

37-річний російський ведучий Борис Корчевніков сильно схуд після хвороби. Так, артист зізнався, що набрав зайву вагу через тривалий курс лікування.

Про це Корчевніков заявив під час зйомок одного з випусків програми "Доля людини".

Відомий російський ведучий сильно схуд після хвороби: фото до і після
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"Я за останні кілька місяців трохи поправився, тому що лікувався. Все вже позаду, я йду на поправку. Але мені доводилося читати про себе стільки недоброго: як я розжирів. Не бракувало сил ставитися до цього з посмішкою", - розповів Борис.

Радість зустрічі з Владикою Олександром Казахстанським. Останній раз зустрічалися в Алма-Аті. Наступного, сподіваюся, незабаром побачимося там же, на відкритті філії Спаса @spastv_official Дякую за благословення і потрібні слова! #Repost @mitropolitaleksandr (@get_repost) - - В Представництві Митрополичого округу Руської Православної Церкви в Республіці Казахстан на Патріаршому подвір'ї при храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та Софії відбулася зустріч з Борисом В'ячеславовичем Корчевніковим – генеральним директором і генеральним продюсером ТОВ "Спас ТВ ", членом Академії російського телебачення, відомим журналістом і ведучим телеканалу" Росія-1 ". ⠀ ⠀ 📌Основной темою спілкування стало обговорення питань відкриття в Казахстані представництва громадського православного телеканалу "Спас" (ТОВ "Спас ТВ"), яке планується здійснити в поточному році на виконання благословення Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. ⠀ ⠀ Були визначені плани співпраці між митрополичі округи і телеканалом "Спас" на найближчий період.

Публікація від Борис Корчевников (@ b.korchevnikov)

на водах

Публікація від Борис Корчевников (@ b.korchevnikov)

Пізніше в мережі з'явилося фото сильно схудлого ведучого.

Відомий російський ведучий сильно схуд після хвороби: фото до і після

Раніше, OBOZREVATEL зібрав топ російських знаменитостей, які своїм прикладом доводять, що схуднути на 30, 40, 60 і будь-яку кількість кілограмів абсолютно реально.

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