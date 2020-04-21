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21 квітня • оновлено в 15:41
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Відомий російський режисер Щоголєв помер від коронавірусу

6.1т
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Відомий російський режисер і актор Іван Щоголєв помер через коронавірус. Йому було 59 років.

Про це повідомляє видання "Известия", посилаючись на колегу кінематографіста Юхима Любинського.

Іван Щоголєв

Іван Щоголєв

Фото: iz.ru

"Останні 11 днів Щоголєв провів в Міській клінічній лікарні №15 імені Філатова, проте медикам так і не вдалося його врятувати. За два дні до смерті він перебував у вкрай важкому стані. Вірус – що тут ще скажеш", – розповів Любинський.

Зазначимо, що Іван Щоголєв народився 3 лютого 1961 року в акторській сім'ї. Він зняв такі серіали, як "Карпов", "Кулагін і партнери", "Морозова", "Гра. Реванш", "Подружжя", "13", "Злочин буде розкрито", "Лісник. Своя земля", "Майже сімейний детектив" і "Поворот ключа". Крім того, він був режисером фільмів "Американський дідусь", "Бабій 2", "Я вам більше не вірю" і "Господар".

Іван Щоголєв

Іван Щоголєв

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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