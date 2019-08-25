Відомий російський режисер розбився у ДТП: фото і відео трагедії

У Москві 25 серпня розбився у ДТП відомий режисер Ігор Хомський, якого багато хто знає через серіал "Закон кам'яних джунглів".

ТАСС повідомляє з посиланням на пресслужбу столичного управління ДІБДР РФ, що він їхав за кермом власного авто, коли врізався в фуру, що стояла на дорозі (в мережі з'явилися фото та відео 18+ з місця трагедії).

Ігор Хомський соцстеі

"Близько 06:00 мск в Юр'ївському провулку водій 1976 року народження, керуючи каршерінговим автомобілем, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення зі стоячим транспортним засобом. В результаті ДТП чоловік загинув на місці", – повідомили правоохоронці.

Хомський ДТП

Машина Хомського instagram /podslushano.carsharing

Ігор Хомський – відомий російський режисер, сценарист, автор кількох короткометражок. Був режисером серіалу "Закон кам'яних джунглів". Відомі роботи: "Незакінчений урок", "Очна ставка" і "Історія N".

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Він народився у Москві в 1976 році в родині кінорежисера та вперше опинився на знімальному майданчику ще дитиною. З раннього віку захоплювався музикою, жив за кордоном.

Хомський загинув у ДТП "Дощ"

Його дипломною роботою став короткометражний фільм "Очна ставка". У 2009 році режисер отримав премію студентського кінофестивалю "Свята Анна" за "Короткі відомості за деякими епізодами". А також представив перший повнометражний фільм "Незакінчений урок".

Машина Хомського влетіла під фуру instagram / podslushano.carsharing

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