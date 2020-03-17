Головна Новини
17 березня • оновлено в 18:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Відомий репер з РФ жорстко висловився Дудю про Крим

3.1т
Читати матеріал російською

Соліст російського реп-гурту Anacondaz Сергій Карамушкін жорстко висловився про анексію Криму. Він заявив, що Росія "віджала" український півострів.

Про це він заявив в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Однозначно віджали!" Відомий репер з РФ жорстко висловився Дудю про Крим

Скріншот з відео

Юрій Дудь запитав у Карамушкіна, як він "відноситься до приєднання Криму".

"До анексії? Ставлюся: як до анексії. Тут однозначно віджали, я не радий тому, що сталося. Я до Криму добре ставлюся, це прекрасне місце. Але те, що віджали – результати цієї х*йні ми будемо довго розсьорбувати. Не тільки країна, а й глобально всі її громадяни", - заявив музикант.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський репер Роман Худяков, більш відомий під сценічним псевдонімом Loqiemean, жорстко висловився про президента РФ Володимира Путіна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
24
14
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
кто такой ? почему у дворника Майкла не спросят ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги