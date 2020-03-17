"Однозначно віджали!" Відомий репер з РФ жорстко висловився Дудю про Крим

Соліст російського реп-гурту Anacondaz Сергій Карамушкін жорстко висловився про анексію Криму. Він заявив, що Росія "віджала" український півострів.

Про це він заявив в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Юрій Дудь запитав у Карамушкіна, як він "відноситься до приєднання Криму".

"До анексії? Ставлюся: як до анексії. Тут однозначно віджали, я не радий тому, що сталося. Я до Криму добре ставлюся, це прекрасне місце. Але те, що віджали – результати цієї х*йні ми будемо довго розсьорбувати. Не тільки країна, а й глобально всі її громадяни", - заявив музикант.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський репер Роман Худяков, більш відомий під сценічним псевдонімом Loqiemean, жорстко висловився про президента РФ Володимира Путіна.

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