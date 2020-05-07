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8 травня • оновлено в 01:53
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Відомий репер помер через коронавірус

3.1т
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Популярний британський репер Тай помер у віці 47 років після зараження коронавірусу.

Смерть артиста була підтверджена його командою, пише Daily Mail.

Тай

Тай

Daily Mail

Після того, як у репера виявили коронавірус, він був госпіталізований і поміщений у медикаментозну кому через ускладнення, пов'язані з хворобою.

Тай - справжнє ім'я, якого Беном Чіджіоке, народився в Лондоні, в сім'ї з Нігерії. У 1995 році Тай став одним із засновників Ghetto Grammar. Його перший альбом Awkward був випущений на Big Dada в 2001 році. Другий альбом Тай, Upwards, був номінований на премію Mercury в 2004 році. Його третій альбом, Closer, був випущений в 2006 році. У ньому взяли участь гості з De La Soul, Speech, Bahamadia, Zion I.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, померла всесвітньо відома ямайська співачка Міллі Смолл. Їй було 73 роки.

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Автор
Марія Дідик
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