Відомий радянський каскадер з фільму "Бережись автомобіля" потрапив у ДТП

Ольга Веркалець Люди 16:49, 28.07.2020

Відомий радянський каскадер з фільму "Бережись автомобіля" Олександр Мікулін потрапив у ДТП біля Николиної Гори, що недалеко від Москви (Росія).

Відео аварії опублікували в Telegram-каналі "112". За попередньою інформацією, Мікулін за кермом ретро спорткара Chevrolet Corvette 1957 року зіткнувся з іномаркою. Про стан потерпілих поки не відомо (відео дивіться нижче).

На опублікованих кадрах видно, що на узбіччі стоїть пом'ятий раритет каскадера. Поруч співробітники поліції розбираються в ситуації.

Відзначимо, що Мікулін за роки кар'єри взяв участь в близько 70 фільмах. Зокрема, навчав водінню Інокентія Смоктуновського для ролі в фільмі Ельдара Рязанова "Бережись автомобіля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 30-річного актора фільму "Сволота" Іллі Сисоєва друг викрав Лексус RX 300 і потрапив на ньому в ДТП.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

У Кам'янському спіймали копа-хабарника, якого в 2018 році вже ловили на поборах бізнесу

Новий карантин, курс долара й останній місяць заплатити за квартири: що чекає українців у серпні

"Слуга" Куницький подавав у Раду законопроєкти під бізнес-партнера – ЗМІ

Боєць полку Кадирова проговорився, що воював проти України. Фото

Терористи на Донбасі знову зірвали перемир'я та обстріляли ЗСУ